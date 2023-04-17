"Достают не только танки Т-55": в РФ хотят восстановить проект по изготовлению "крылатых бомб"

Россияне, как ранее предупреждали в ВСУ, хотят уже в июне начать производство стратегических крылатых ракет типа Х-50, чтобы осенью наносить массированные удары по украинским городам.

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Россия хочет восстановить свой ракетный и другой вооруженный потенциал, в частности, увеличить производство крылатых бомб дальнего радиуса поражения. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Проект Х-50 был отложен, как нецелесообразен, потому что у них была уже лучше ракета — это Х-101. А теперь они их уже достают. То есть достают не только танки Т-55, но уже и старое ракетное вооружение будет идти в ход. Потому что им необходимо восстанавливать запас дальнобойного высокоточного оружия, а ракета Х-50 может лететь достаточно далеко и доставать любую точку Украины", — сказал он.

Юрий Игнат добавил, что пока неизвестно, точно ли в РФ начнут их производить, потому что "заявления — это одно, а воплотить в жизнь — другое, тем более при условии санкций".

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, россияне обсуждают увеличение производства крылатых бомб:

"В своих пабликах они также сейчас активно обсуждают, что хотят чуть ли не все бомбы делать крылатыми. Потому что увидели, что это вроде бы работает и нужно производить дальность поражения именно для бомб свободного падения. Насколько это будет эффективно тоже будет видно", — сказал он. .

Что это за крылатые ракеты Х-50

Во время своего брифинга 13 апреля 2023 года бригадный генерал Алексей Громов заявил, что есть данные, что российские оккупанты в июне хотят начать производство стратегических крылатых ракет типа Х-50, чтобы уже осенью активизировать ракетные удары по Украине.

Эти ракеты называют новой угрозой для Украины, поскольку их можно производить большими объемами при меньшей удельной затрате ресурсов.

Характеристики ракеты:

длина корпуса в 6 метров,

типы боевых частей – "проникающая" БС-715П для уничтожения укрепленных объектов и кассетная БС-715К для поражения плоскостных целей

полетная масса в 1600 кг,

дальность полета – до 1500 км,

крейсерская скорость полета — 700 км/ч,

максимальная – до 950 км/ч.

В феврале 2023 года в РФ "засветили" крылатую ракету, характеристики которой не разглашались, под индексом "Изделие 720". Это произошло во время визита Дмитрия Медведева на завод "Радуга" в городе Дубна (в 120 км севернее Москвы), который является основным производителем крылатых ракет в РФ. Не исключено, что "Изделие 720" и будет являться серийным вариантом для производства Х-50.

В правом углу можно заметить ракету "Изделие 720".

Ракеты Х-50 в конфигурации "Изделие 715" задумывались как универсальные. Их можно использовать из всех типов стратегических бомбардировщиков России – Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160.

Напомним, что 8 апреля, Юрий Игнат рассказал о тяжелых авиационных бомбах, которые в РФ начали производить для будущих ударов по Украине. ВСУ пока не в состоянии их сбивать, поскольку ВС РФ применяют их на расстоянии.

В США успешно опробовали прототипы лазерного оружия против дронов от Raytheon Technologies. В ходе испытаний удалось сбить множество беспилотников первого, второго и третьего классов по американской классификации, то есть аппараты весом до 600 кг.