"Завдання перемогти": у РФ військкомати змагаються, хто більше відправить людей на війну

За інформацією журналістів, помічено подібну "олімпіаду" в республіці Башкортостан, де зафіксовано одні з рекордних показників із втрат серед особового складу.

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У Російській Федерації штаби та військкомати почали змагатися, хто більше відправить добровольців на війну в Україні. Про це повідомляє видання "Idel.Реалії" 17 квітня.

Зокрема йдеться про республіку Башкортостан. Там з'явилася конкуренція серед місцевих військкоматів, що не сподобалося владі. Висловився з цього приводу і прем'єр-міністр республіки Андрій Назаров під час наради в уряді.

"Помічено випадки, скажімо так, випадкової конкуренції у військкоматах нашими штабами, які організовані для збору добровольчих батальйонів. Це неприпустимо. Загальна задача перемогти, підтримати наших земляків. Різниці, як вони хочуть служити, немає", — йдеться у повідомленні.

Про це одразу почали писати місцеві засоби масової інформації, проте згодом публікації виявилися видалені, щоб не лякати місцеве населення.

При цьому, зазначає видання, кількість втрат видалити неможливо. Показники у республіки одні з найвищих у Російській Федерації.

"Це як мінімум 592 особи. Це тільки те, що ми змогли підтвердити з офіційних даних, розмов із родичами та підрахунками могил на кладовищах. Російська влада кількість загиблих не називає", — йдеться у повідомленні.

У РФ військкомати почали змагатися, хто більше відправить людей на війну Фото: Скріншот У РФ військкомати почали змагатися, хто більше відправить людей на війну Фото: Скріншот

Нагадаємо, 14 квітня у ЗСУ передбачили повну ліквідацію ПВК "Вагнер". За словами спікера Східного угрупування ЗСУ Сергія Череватого, в районі Бахмута щодня гине близько сотні ворожих бійців і стільки ж зазнають поранень.