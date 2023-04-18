"Общая задача победить": в РФ военкоматы соревнуются, кто больше отправит людей на войну

По информации журналистов, замечена подобная "олимпиада" в республике Башкортостан, где зафиксированы одни из рекордных показателей по потерям среди личного состава.

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В Российской Федерации штабы и военкоматы начали соревноваться, кто больше отправит добровольцев на войну в Украине. Об этом сообщает издание "Idel.Реалии" 17 апреля.

В частности, речь идет о республике Башкортостан. Там появилась конкуренция среди местных военкоматов, что сильно не понравилось властям. Высказался на этот счет и премьер-министр республики Андрей Назаров во время совещания в правительстве.

"Замечены случаи, скажем так, случайной конкуренции в военкоматах нашими штабами, которые организованы для сбора добровольческих батальонов. Это недопустимо. Общая задача победить, поддержать наших земляков. Разницы, как они хотят служить, нет", — говорится в сообщении.

Об этом сразу начали писать местные средства массовой информации, однако спустя время публикации оказались удалены, чтобы не пугать местное население.

При этом, как отмечает издание, количество потерь удалить невозможно. Показатели у республики одни из самых высоких в Российской Федерации.

"Это как минимум 592 человека. Это только то, что мы смогли подтвердить из официальных данных, разговоров с родственниками и подсчетам могил на кладбищах. Российские власти количество погибших не называют", — говорится в сообщении.

В РФ военкоматы начали соревноваться, кто больше отправит людей на войну Фото: Скриншот В РФ военкоматы начали соревноваться, кто больше отправит людей на войну Фото: Скриншот

Напомним, 14 апреля в ВСУ предрекли полную ликвидацию ЧВК "Вагнер". По словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, в районе Бахмута ежедневно погибает около сотни вражеских бойцов и столько же получают ранения.