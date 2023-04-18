"Мамо, допоможи мені": у РФ рідні мобілізованих поскаржилися на війну з білбордів (фото)

Очевидці повідомляють, що медіаекрани з цитатами з'явилися неподалік місцевого торговельного центру. У розповідях криється все те, що переживають окупанти через наказ Володимира Путіна.

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У місті Єкатеринбург Росії на медіаекранах почали показувати ставлення деяких росіян до агресії Кремля. Йдеться про тих, кого безпосередньо торкнулася війна в Україні. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Світло Єкатеринбург" 18 квітня.

На медіаекранах поблизу торговельного центру "Кор" у Єкатеринбурзі показують народу цитати родичів мобілізованих росіян, які не знають, чи вони колись побачать знову своїх рідних.

"Як це може бути фейк, якщо мені про це розповів мій син, який там? Ніхто не хоче чути правди. Як це може бути фейком, коли дитина о дев'ятій ранку дзвонила і кричала в слухавку: "Мамо, допоможи мені"? Він ніколи у житті не скаржився і не казав, що йому погано, а тут розпач і страх", — каже мати мобілізованого росіянина Наталія.

Дружина іншого окупанта, який зараз в Україні, також скаржиться на те, що відбувається. Вона каже, що їжі зовсім немає, військових озброюють старими автоматами та зламаною технікою. Більше того, при спробі відступу мобілізовані опиняються під вогнем співгромадян, а лісом розкидані тіла окупантів, які ніхто не хоче забирати.

Висловилися щодо війни в Україні безпосередньо самі мобілізовані, які вирушили туди після наказу президента Володимира Путіна:

"Ми першого дня приїхали, ще жодного разу не стріляли, а нас як м'ясо — у штурмову групу і послали з двома гранатометами. Ніякого прикриття, БТР, який нас прикривав, спалили, танк спалили. Під час перепочинку почав бiгти, навколо трупи. Чую, міна свистить. Як я вибрався — не знаю".

На медіаекранах також прозвучала інформація про те, що мобілізувати в РФ можуть будь-кого. 44-річного Андрія Назарова відправили до України, незважаючи на те, що у нього хронічна хвороба суглобів, перенесений туберкульоз та троє маленьких дітей.

Хто стоїть за розміщенням цих заяв – невідомо. Джерело припускає, що екрани було зламано хакерами.

Нагадаємо, 21 березня у Головному управлінні розвідки розповіли, що РФ набирає від 20 тисяч людей щомісяця. Це говорить про те, що прихована мобілізація продовжується, хоч моральний стан громадян на вкрай низькому рівні.