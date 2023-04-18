"Мама, помоги мне": в РФ родные мобилизованных пожаловались на войну с билбордов (фото)

Очевидцы сообщают, что медиаэкраны с цитатами появились недалеко от местного торгового центра. В рассказах кроется все то, что переживают оккупанты из-за приказа Владимира Путина.

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В городе Екатеринбург Российской Федерации на медиаэкранах начали показывать отношение некоторых россиян к агрессии Кремля. Речь идет о тех, кого затронула война в Украине прямым образом. Об этом сообщает местный Telegram-канал "Свет Екатеринбург" 18 апреля.

На медиаэкранах поблизости торгового центра "Кор" в Екатеринбурге показывают народу цитаты родственников мобилизованных россиян, которые не знают, увидят ли они когда-то снова своих родных.

"Как это может быть фейк, если мне об этом рассказал мой сын, который там? Никто не хочет слышать правды. Как это может быть фейком, когда ребенок в девять утра звонил и кричал в трубку: "Мама, помоги мне"? Он никогда в жизни не жаловался и не говорил, что ему плохо, а здесь отчаяние и страх", — говорит мать мобилизованного россиянина Наталья.

Супруга другого оккупанта, который сейчас в Украине, также жалуется на происходящее. Она говорит, что еды совершенно нет, военных вооружают старыми автоматами и сломанной техникой. Более того, при попытке отступления мобилизованные оказываются под огнем сограждан, а по лесу разбросаны тела оккупантов, которые никто не хочет забирать.

Высказались на счет войны в Украине непосредственно сами мобилизованные, которые отправились туда после приказа президента Владимира Путина:

"Мы в первый день приехали, еще ни разу не стреляли, а нас как мясо — в штурмовую группу и послали с двумя гранатометами. Никакого прикрытия, БТР, который нас прикрывал, сожгли, танк сожгли. Во время передышки побежал, кругом трупы. Слышу, мина свистит. Как я выбрался — не знаю".

На медиаэкранах также прозвучала информация о том, что мобилизовать в РФ могут кого угодно. 44-летнего Андрея Назарова отправили в Украину несмотря на том, что у него хроническая болезнь суставов, перенесенный туберкулез и трое маленьких детей.

Кто стоит за размещением этих заявлений — неизвестно. Источник предполагает, что экраны было взломаны хакерами.

Напомним, 21 марта в Главном управлении разведки рассказали, что РФ набирает от 20 тысяч человек ежемесячно. Это говорит о том, что скрытая мобилизация продолжается, хоть моральное состояние граждан на крайне низком уровне.