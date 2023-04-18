"Українці роблять все, щоб нас ліквідувати": чим Зеленський "розлютив" Генсекретаря ООН, — WP

Причиною розчарування Гутеріша після візиту в Україну, за інформацією журналістів, став незапланований захід до Міжнародного жіночого дня, котрий влаштував президент.

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США підслуховували розмови Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша з іншими офіційними особами Організації Об'єднаних Націй та світовими лідерами. Про це у понеділок, 17 квітня, повідомило видання The Washington Post з посиланням на перехоплені повідомлення.

За інформацією видання з секретних документів Пентагону, що потрапили до мережі, стало відомо, що Гутерріш був розчарований після візиту до України.

В одному з документів повідомляється про розмову Гутерріша зі своїм прес-секретарем Стефаном Дюжарриком, в котрій Генсек ООН був "дуже розлючений" публічною церемонією на честь Міжнародного жіночого дня під час візиту в Україну та зустріч з президентом Зеленським 8 березня.

Відомо, що президент України влаштував у той день захід, що включав вручення медалей солдатам у формі, але не попередив про це Гутерріша, а пізніше виклав фотографії та відео цієї події, з яких випливає, що Гутерріш вітав військовослужбовців по один бік російсько-української війни.

Під час пресконференції у Києві, Гутерріш заявив, що засуджує вторгнення РФ в Україну і підтримує суверенітет, єдність і територіальну цілісність України. При цьому в документі зазначено, що Гутерріш підкреслено намагався не посміхатися, коли заявляв про це.

Повідомляється, що також під час розмови Гутерріш згадав, що вирушив до України, щоб допомогти, але українці "роблять усе, щоб ліквідувати нас".

За інформацією видання, у нещодавньому коментарі Дюжаррік заявив, що Гутерріш "справді був неприємно здивований тим, що церемонія нагородження була додана без консультації наприкінці його дуже продуктивної зустрічі з українськими лідерами у Києві. Однак він категорично заперечує використання терміну "ліквідація".

Нагадаємо, 8 березня 2023 року Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідав Україну втретє з початку повномасштабної війни з РФ.

7 квітня видання The New York Times повідомило про те, що в мережі були опубліковані секретні військові документи США, в яких йшлося про плани НАТО та США щодо нарощування допомоги ЗСУ перед контрнаступом, а також міжнародні відносини.