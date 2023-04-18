"Украинцы делают все, чтобы нас ликвидировать": чем Зеленский "взбесил" Генсекретаря ООН, — WP

Причиной разочарования Гуттериша после визита в Украину, по информации журналистов, стало незапланированное мероприятие к Международному женскому дню, которое устроил президент.

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США подслушивали разговоры Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с другими официальными лицами Организации Объединенных Наций и мировыми лидерами. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщило издание The Washington Post, со ссылкой на перехваченные сообщения.

По информации издания из секретных документов Пентагона, которые попали в сеть, стало известно, что Гутерриш испытал разочарование после визита в Украину.

В одном из документов сообщается о разговоре Гуттериша со своим пресс-секретарем Стефаном Дюжарриком, в котором Генсек ООН был "очень взбешен" публичной церемонией в честь Международного женского дня во время визита в Украину и встречи с президентом Зеленским 8 марта.

Известно, что президент Украины устроил в тот день мероприятие, которое включало включало вручение медалей солдатам в форме. но не предупредил об это Гуттериша, а позднее опубликовал фотографии и видео этого события, из которых следует, что Гутерриш поздравлял военнослужащих на одной стороне российско-украинской войны.

Во время пресс-конференции в Киеве, Гуттериш заявил, что осуждает вторжение РФ в Украину и поддерживает суверенитет, единство и территориальную целостность Украины. При этом в документе указано, что Гуттериш подчеркнуто старался не улыбаться, когда заявлял об этом.

Сообщается, что также во время разговора Гутерриш упомянул, что отправился в Украину, чтобы помочь, но украинцы "делают все, чтобы нас ликвидировать".

По информации издания, в недавнем комментарии Дюжаррик заявил, что Гутерриш "действительно был неприятно удивлен тем, что церемония награждения была добавлена без консультации в конце его очень продуктивной встречи с украинскими лидерами в Киеве. Однако он категорически отрицает использование термина "ликвидация".

Напомним, 8 марта 2023 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш посетил Украину в третий раз с начала полномасштабной войны с РФ.

7 апреля издание The New York Times сообщило о том, что в сети были опубликованы секретные военные документы США, в которых говорилось о планах НАТО и США по наращиванию помощи ВСУ перед контрнаступлением, а также международных отношениях.