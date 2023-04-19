Помилки не сталося: у ЗСУ підтвердили загибель екснардепа Олега Барни під Вугледаром

Як зазначили у пресслужбі 68-ї єгерської бригади, колишній депутат добровільно погодився виконати бойове завдання — штурмувати ворожі позиції. П’ятий президент Петр Порошенко уточнив, що Барна загинув на Вугледарському напрямку.

Related video

Про загибель екснардепа Олега Барни стало відомо 18 квітня. Його побратими повідомили про його загибель, але офіційно його називали безвісти зниклим, оскільки його тіло не було повернуте з поля бою. 19 квітня смерть захисника підтвердили офіційно. Про це повідомили у 68-й бригаді, де служив герой.

"Із сумом в серці маємо повідомити, що під час виконання бойового завдання загинув наш росомаха, помічник гранатометника, старший сержант Олег Барна. Пан Олег відомий всім, як екснародний депутат восьмого скликання, але для нас він — побратим, який на рівних з усіма виконував бойові задачі. Коли командири оголосили набір в групу на штурм ворожих позицій, старший сержант Барна не вагався ані хвилини. Задачу виконано, ворога вибито. Але, на жаль, ціною життів наших хлопців", — повідомили побратими Олега Барни.

П'ятий президент України Петро Порошенко повідомив, що Олег Барна загинув під Вугледаром.

"Молилися, що це помилка, що Олег поранений, але живий. На жаль…Сьогодні підтвердили. Олег Барна загинув. Західна частина Павлівки. 68 ОЄБр. Другий бат. Ми пам’ятатимемо завжди твій подвиг, мій дорогий друже…", — написав Порошенко.

Олег Барна був народним депутатом Верховної Ради 8-го скликання від блоку Петра Порошенка. Після початку війни на сході України пішов добровольцем у зону АТО. Воював у складі 128-ї ОГПБр, був командиром мінометного розрахунку. Мав позивний "Дядько Олег". Після початку повномасштабного російського вторгнення експолітик знову вирішив воювати. Загинув за день до свого дня народження. Йому було 56.

14 квітня на війні з російськими окупантами поклав життя депутат Миргородської міськради від "Європейської солідарності" Анатолій Карбан. Політик загинув у бою під Авдіївкою. Депутат після повномасштабного вторгнення РФ на територію України взяв до рук зброю та пішов захищати Батьківщину.