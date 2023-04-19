Ошибки не произошло: в ВСУ подтвердили гибель экс-нардепа Олега Барны под Угледаром

Как отметили в пресс-службе 68-й егерской бригады, бывший депутат добровольно согласился выполнить боевую задачу — штурмовать вражеские позиции. Пятый президент Петр Порошенко уточнил, что Барна погиб на Угледарском направлении.

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О гибели экс-нардепа Олега Барны стало известно 18 апреля. Его побратимы сообщили о его гибели, но официально его называли без вести пропавшим, поскольку его тело не было возвращено с поля боя. 19 апреля смерть защитника подтвердили официально. Об этом сообщили в 68-й бригаде, где служил герой.

"С грустью в сердце должны сообщить, что во время выполнения боевого задания погиб наш росомаха, помощник гранатометчика, старший сержант Олег Барна. Господин Олег известен всем, как экс-народный депутат восьмого созыва, но для нас он — побратим, который на равных со всеми выполнял боевые задачи. Когда командиры объявили набор в группу на штурм вражеских позиций, старший сержант Барна не колебался ни минуты. Задача выполнена, враг выбит. Но, к сожалению, ценой жизней наших ребят", — сообщили побратимы Олега Барны.

Пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Олег Барна погиб под Угледаром.

"Молились, что это ошибка, что Олег ранен, но жив. К сожалению…Сегодня подтвердили. Олег Барна погиб. Западная часть Павловки. 68 ОЕБр. Второй бат. Мы будем помнить всегда твой подвиг, мой дорогой друг…", — написал Порошенко.

Олег Барна был народным депутатом Верховной Рады 8-го созыва от блока Петра Порошенко. После начала войны на востоке Украины ушел добровольцем в зону АТО. Воевал в составе 128-й ОГПБр, был командиром минометного расчета. У него был позывной "Дядя Олег". После начала полномасштабного российского вторжения экс-политик снова решил воевать. Погиб за день до дня рождения. Ему было 56.

14 апреля на войне с российскими оккупантами положил жизнь депутат Миргородского горсовета от "Европейской солидарности" Анатолий Карбан. Политик погиб в бою под Авдеевкой. Депутат после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины взял в руки оружие и отправился защищать Родину.