Тело не эвакуировали: экс-нардеп Олег Барна официально не считается погибшим, – 68-я бригада

По словам пресс-офицера 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, все указывает на гибель военнослужащего. Нардеп Ирина Геращенко говорит, что Олег Барна воевал под Угледаром.

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Бывший народный депутат Украины Олег Барна официально еще не считается погибшим. Об этом сказал в комментарии "Суспільному" пресс-офицер 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша Мирослав Семенюк.

Тело военного пока не эвакуировали с поля боя, но все указывает на то, что Барна погиб, пояснил ситуацию Семенюк.

На гибель Олега Барны на фронте уже реагировали народные депутаты от "Европейской солидарности" Владимир Арьев и Ирина Геращенко.

"Он был острым. Его поступки были спонтанными, политически, как для народного депутата, невыверенными, но искренними. Он мог послать журналиста "1+1", ему хамил сам Зеленский, тогда еще не президент. Но он был патриотом. Был… Это звучит так необычно жутко… Сегодня он погиб на фронте", — написал Арьев.

Геращенко сообщила, что пару недель назад она виделась на Донбассе со Степаном Барной (братом военного). В тот момент Олег Барна воевал под Угледаром.

"Степа ругался на старшего брата за то, что тот безбашенный. Лезет в самые горячие бои, контужен, ранен, отказывается лечиться, бьет оккупанта без страха, остается на передовой с побратимами. Олег погиб на Донбассе. Он служил в пехоте. Не в элитных войсках, а в самых трудных и важных подразделениях", — отметила политик.

Напомним, что первым о смерти Олега Барны на фронте сообщил 18 апреля спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Фокус собрал наиболее запоминающиеся моменты, связанные с экс-нардепом. Барна еще в 2015 году называл АТО полноценной войной с РФ и воевал на Донбассе в качестве добровольца, несмотря на наличие инвалидности.