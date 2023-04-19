Окупанти з авіації розстріляли житлові будинки у Вовчанську: є жертви, — ОВА (фото)

Спочатку голова обласної адміністрації Олег Синегубов Синєгубов повідомляв про двох поранених, яким оперативно надали медичну допомогу. Через час при розборі завалів виявили тіла загиблих чоловіка та жінки.

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Місто Вовчанськ у Харківській області знову потрапило під авіаудар російських окупантів. В результаті почалася масштабна пожежа у цивільній інфраструктурі. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram -каналі 19 квітня.

У Харківській області минулої доби отримали поранення чотири людини. Російські окупанти продовжують періодично обстрілювати цивільну інфраструктуру, а також мирне населення одразу кількох районів, наближених до кордону з РФ. Йдеться про Чугуївський та Куп'янський райони.

У місті Вовчанськ після авіаційного удару пошкодили два житлові будинки та цивільні споруди. На місцевому ринку сталася масштабна пожежа, де горіло щонайменше 60 торгових павільйонів.

"В результаті обстрілу подружжя 68 і 54 років поранено. Допомога їм надали на місці. Інформація про кількість постраждалих уточнюється", — додав Олег Синєгубов.

За кілька годин в ОВА додали, що в результаті пошуково-рятувальних робіт на місці авіаційного удару було знайдено два тіла мирних жителів. Це 44-річна жінка та 50-річний чоловік, які перебували всередині зруйнованого будинку.

Роботи з розбору завалів продовжуються, як зазначив Олег Синєгубов.

У селі Петропавлівка Куп'янського району російські окупанти пошкодили ще п'ять житлових будинків, а 18-річна дівчина зазнала поранень середньої тяжкості. Її госпіталізували до лікарні.

У селищі міського типу Дворічна того ж району до лікарні привезли 77-річну пенсіонерку, яка в результаті російських обстрілів перебуває у важкому стані.

Російські окупанти знову обстріляли Вовчанськ під Харковом Фото: Олег Синегубов/Facebook Російські окупанти знову обстріляли Вовчанськ під Харковом Фото: Олег Синегубов/Facebook

Нагадаємо, 19 квітня сили ППО України збили 10 іранських "шахедів" внаслідок нічного обстрілу російськими військами. На щастя, обійшлося без жертв. Усього противник випустив по області за ніч 12 дронів-камікадзе.