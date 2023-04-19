Оккупанты из авиации расстреляли жилые дома в Волчанске: есть жертвы, — ОВА (фото)

Сперва глава областной администрации Олег Синегубов сообщал о двух раненых, которым оперативно оказали медпомощь. Через время при разборе завалов обнаружили тела погибших мужчины и женщины.

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Город Волчанск в Харьковской области вновь попал под авиаудар российских оккупантов. В результате начался масштабный пожар в гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации в своем Telegram-канале 19 апреля.

В Харьковской области за прошедшие сутки получили ранения четыре человека. Российские оккупанты продолжают периодически обстреливать гражданскую инфраструктуру, а также мирное население сразу нескольких районов, которые приближены к границе с РФ. Речь идет о Чугуевском и Купянском районах.

В городе Волчанск после авиационного удара повредили два жилых дома и гражданские постройки. На местном рынке произошел масштабный пожар, где горело не менее 60 торговых павильонов.

"В результате обстрела супруги 68-ми и 54-х лет получили ранения. Помощь им оказали на месте. Информация о количестве пострадавших уточняется", — добавил Олег Синегубов.

Спустя несколько часов в ОВА добавили, что в результате поисково-спасательных работ на месте авиационного удара было найдено два тела мирных жителей. Это 44-летняя женщина и 50-летний мужчина, которые находились внутри разрушенного дома.

Работы по разбору завалов продолжаются, как отметил Олег Синегубов.

В селе Петропавловка Купянского района российские оккупанты повредили еще пять жилых домов, а 18-летняя девушка получила ранения средней тяжести. Ее госпитализировали в больницу.

В поселке городского типа Двуречная, того же района, в больницу привезли 77-летнюю пенсионерку, которая в результате российских обстрелов находится в тяжелом состоянии.

Российские оккупанты вновь обстреляли Волчанск под Харьковом Фото: Олег Синегубов/Facebook Российские оккупанты вновь обстреляли Волчанск под Харьковом Фото: Олег Синегубов/Facebook

Напомним, 19 апреля силы ПВО Украины сбили 10 иранских "шахедов" в результате ночного обстрелами российскими войсками. К счастью обошлось без жертв. Всего противник выпустил по области за ночь 12 дронов-камикадзе.