"Солнцепек" не допоміг: ЗС РФ провалили наступ у Луганській області, — ISW (карта)

За інформацією аналітиків, у спробах досягти успіхів росіяни привезли на Донбас щонайменше три армії двох військових округів, зокрема сили ПДВ, які мають у своєму розпорядженні вогнеметні системи ТОС-1А.

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Російські окупанти провалили наступ у Луганській області, де не змогли досягти жодних успіхів з початку року. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 23 квітня.

За даними аналітиків, РФ направила підрозділи своїх двох військових округів до Луганської області, де вони мали наступати. Проте виявилося, що це неефективно і безуспішно, тому було ухвалено рішення закінчити.

Йдеться про територію вздовж лінії Сватово-Кремінна Луганської області, де можливості загарбників були обмежені.

Аналітики розповіли про черговий провал окупантів Фото: ISW Аналітики розповіли про черговий провал окупантів Фото: ISW

"Однак за підсумком цей наступ досяг кульмінації в оперативному відношенні та приніс лише кілька локальних тактичних успіхів", — йдеться в огляді ISW.

На Сватово-Кремінному напрямі бої вели такі підрозділи окупантів:

20-а загальновійськова армія Західного військового округу (ЗВО);

41-а загальновійськова армія Центрального військового округу (ЦВО);

сили ПДВ;

сили ГРУ;

терористи "Д/ЛНР";

різні спеціальні нерегулярні формування.

"З огляду на те, що більша частина цих елементів брала активну участь у наступальних операціях на фронті протягом більшої частини чотирьох місяців, вони, ймовірно, виснажені і деградували", — зробили висновок аналітики.

До речі, росіяни використали сили ЦВО в районі на захід від Кремінної, але 35-та окрема гвардійська мотострілецька бригада 41-ї загальновійськової армії здійснили невдалу атаку на позиції українців із застосуванням саморобних вибухових пристроїв.

Бойові дії в Луганській області: як провалився наступ ЗС РФ

У районі Сватового бойові дії веде 6-й танковий полк 90-ї танкової дивізії. У підрозділі перебувають військові, які зараз на фронті без ротації з жовтня минулого року, а це свідчить про те, що сил окупантам недостатньо.

В ISW приходять до висновку, що сили ЦВО досить деградували, і нинішнє угруповання складається з відновлених залишків кількох підрозділів. Все через чергове призначення Олександра Лапіна командувачем військ.

"Точна ієрархія командування та управління на цій ділянці фронту неясна — Лапін був звільнений після падіння Лимана, але потім, мабуть, повторно призначений командувачем луганським напрямком з 18 квітня", — зазначили аналітики.

Росіяни також посилюють сили ПДВ за допомогою важких вогнеметних систем ТОС-1А "Солнцепек". Однак надії на них мало, як зазначають аналітики. Все через те, що використання одного типу артилерійських засобів навряд чи надасть силам ПДВ вирішальну перевагу в наступі.

В результаті можна зробити висновок, що наступ у Луганській області провалився, навіть попри вплив щонайменше трьох армій двох військових округів.

"Сили, які билися на цій лінії понад чотирьох місяців, ймовірно, виснажені та суттєво деградували. Вони продовжували атакувати, не їдучи на ротацію та переозброєння і, схоже, не були готові прийняти український наступ", — констатували аналітики.

Аналітики розповіли про черговий провал окупантів Фото: ISW

Нагадаємо, 24 квітня в ISW назвали слабкі місця ЗС РФ напередодні контрнаступу ЗСУ. На думку аналітиків, низький моральний дух окупантів не дозволяє їм здобути успіхiв на фронті.