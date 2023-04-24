"Солнцепек" не помог: ВС РФ провалили наступление в Луганской области, — ISW (карта)

По информации аналитиков, в попытках добиться успехов россияне привезли на Донбасс минимум три армии двух военных округов, в том числе силы ВДВ, имеющие в своем распоряжении огнеметные системы ТОС-1А.

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Российские оккупанты провалили наступление в Луганской области, где не смогли добиться никаких успехов с начала года. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 23 апреля.

По данным аналитиков, РФ направила подразделения своих двух военных округов в Луганскую область, где они должны были наступать. При этом, оказалось, что это неэффективно и безуспешно, поэтому было принято решение закончить.

Речь идет о территории вдоль линии Сватово-Кременная Луганской области, где возможности захватчиков были ограничены.

Аналитики рассказали об очередном провале оккупантов Фото: ISW Аналитики рассказали об очередном провале оккупантов Фото: ISW

"Однако по итогу это наступление достигло кульминации в оперативном отношении и принесло лишь несколько локальных тактических успехов", — говорится в обзоре ISW.

На Сватово-Кременном направлении бои вели следующие подразделения оккупантов:

20-я общевойсковая армия Западного военного округа (ЗВО);

41-я общевойсковая армия Центрального военного округа (ЦВО);

силы ВДВ;

силы ГРУ;

террористы "Д/ЛНР";

различные специальные нерегулярные формирования.

"Учитывая, что большая часть этих элементов активно участвовала в наступательных операциях на действующем фронте в течение большей части четырех месяцев, они, вероятно, истощены и существенно деградировали", — сделали вывод аналитики.

К слову, россияне использовали силы ЦВО в районе к западу от Кременной, но 35-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада 41-й общевойсковой армии совершили неудачную атаку на позиции украинцев с применением самодельных взрывных устройств.

Боевые действия в Луганской области: как провалилось наступление ВС РФ

В районе Сватово боевые действия ведет 6-й танковый полк 90-й танковой дивизии. В подразделении состоят военные, которые находятся на фронте без ротации с октября прошлого года, а это говорит о том, что сил оккупантам недостаточно.

В ISW приходят к выводу, что силы ЦВО достаточно деградировали и нынешняя группировка состоит из восстановленных остатков нескольких подразделений. Все из-за очередного назначения Александра Лапина командующим войск.

"Точная иерархия командования и управления на этом участке фронта неясна — Лапин был уволен после падения Лимана, но затем, по-видимому, повторно назначен командующим луганским направлением с 18 апреля", — отметили аналитики.

Россияне также усиливают силы ВДВ при помощи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". При этом, надежды на них мало, как отмечают аналитики. Все из-за того, что использование одного типа артиллерийских средств вряд ли даст силам ВДВ решающее преимущество в наступлении.

В результате можно сделать вывод, что наступление в Луганской области провалилось, даже несмотря на воздействие минимум трех армий двух военных округов.

"Силы, которые сражались на этой линии в течение большей части четырех месяцев, вероятно, истощены и существенно деградировали. Они продолжали атаковать, не уезжая на ротацию и перевооружение и, похоже, не были готовы принять украинское наступление", — констатировали аналитики.

Аналитики рассказали об очередном провале оккупантов Фото: ISW

Напомним, 24 апреля в ISW назвали слабые места ВС РФ накануне контрнаступления ВСУ. По мнению аналитиков, низкий моральный дух оккупантов не позволяет им получить успехи на фронте.