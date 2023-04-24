Будет большой ущерб: в ISW назвали слабые места ВС РФ накануне контрнаступления ВСУ

По мнению аналитиков, малый опыт в обороне и отступлении, а также низкий моральный дух в рядах российских вооруженных сил ослабляют способность армии РФ противостоять штурмовой операции.

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Поскольку войска РФ отдают предпочтение мелкомасштабным тактическим наступательным операциям на ограниченных участках фронта, российские военные очень плохо подготовлены к широкомасштабному контрнаступлению ВСУ. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в отчете за 23 апреля.

По мнению аналитиков, для проведения небольших фронтовых атак не требуется особое привлечения возможностей командования, в отличие от сложной и длительной подготовки необходимой для оборонных маневров в случае контрнаступательных операций украинской армии.

В связи с тем, что ВСУ будут определять как время так и место для будущих боевых действий (по информации ISW, скорее всего Украины будет оказывать давление на более широкие территории, чем выбранные российским командованием сектора атаки), российскому командованию требуется тщательная отработка командования и управления большими подразделениями на больших территориях.

Масштабность будущей операции ВСУ предполагает, что российским командирам придется полагаться на все воюющие подразделения и военные части, а также координировать оборонные операции всех боевых подразделений.

Аналитики убеждены, что российское командование не имеет достаточного опыта для подготовки к будущим вызовам на участках фронта.

Также одна из причин плохой подготовки — плохое укомплектование мобилизованных военнослужащих РФ, которые также не имеют опыта, эмоциональной и интеллектуальной подготовки в обороне или уходе от механизированного многобригадного наступления. Обеспечение надежной обороны и отвода могут быть также осложнены проблемами с моральным духом и проблемами с дисциплиной в рядах российских вооруженных сил.

Аналитики приводят примеры жалоб многих военнослужащих РФ на жестокое обращение со стороны командиров, плохие условия в подразделениях и пренебрежительной отношения командования к дезертирству и потерям.

Данные факты, по мнению аналитиков ISW, могут усугубить оборонную способность армии РФ и нанести большой ущерб сплоченности подразделений.

Напомним, по данным ISW от 18 апреля, российские военные активно готовятся к возможному контрнаступлению Сил обороны Украины на юге, активно минируя побережье Днепра.

Также, по мнению заместителя редактора The Guardian Саймона Тисдалла, несмотря на предстоящее успешное контрнаступление ВСУ, российские войска сохранят за собой значительные позиции на восточном направлении и в Крыму.