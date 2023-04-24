Буде великих збитків: в ISW назвали слабкі місця ЗС РФ напередодні контрнаступу ЗСУ

На думку аналітиків, малий досвід в обороні та відступі, а також низький моральний дух у лавах російських збройних сил послаблюють здатність армії РФ протистояти штурмовій операції.

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Оскільки війська РФ віддають перевагу дрібномасштабним тактичним наступальним операціям на обмежених ділянках фронту, російські військові дуже погано підготовлені до широкомасштабного контрнаступу ЗСУ. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 23 квітня.

На думку аналітиків, для проведення невеликих фронтових атак не потрібне особливе залучення можливостей командування, на відміну від складної та тривалої підготовки, необхідної для оборонних маневрів у разі контрнаступальних операцій української армії.

У зв'язку з тим, що ЗСУ визначатиме як час, так і місце для майбутніх бойових дій (за інформацією ISW, швидше за все Україна чинитиме тиск на ширші території, ніж обрані російським командуванням сектори атаки), російське командування потребує ретельного відпрацювання командування та управління великими підрозділами на більших територіях.

Масштабність майбутньої операції ЗСУ передбачає, що російським командирам доведеться покладатися на всі підрозділи і військові частини, що воюють, а також координувати оборонні операції всіх бойових підрозділів.

Аналітики переконані, що російське командування немає достатнього досвіду для підготовки до майбутніх викликів на ділянках фронту.

Також одна з причин поганої підготовки — погане укомплектування мобілізованих військовослужбовців РФ, котрі також не мають досвіду, емоційної та інтелектуальної підготовки в обороні або уникнення механізованого багатобригадного наступу. Забезпечення надійної оборони та відведення можуть бути також ускладнені проблемами з моральним духом та проблемами з дисципліною у лавах російських збройних сил.

Аналітики наводять приклади скарг багатьох військовослужбовців РФ на жорстоке поводження з боку командирів, погані умови в підрозділах та зневажливе ставлення командування до дезертирства та втрат.

Дані факти, на думку аналітиків ISW, можуть посилити оборонну спроможність армії РФ і завдати великої шкоди згуртованості підрозділів.

Нагадаємо, за даними ISW від 18 квітня, російські військові активно готуються до можливого контрнаступу Сил оборони України на півдні, активно оминаючи узбережжя Дніпра.

Також, на думку заступника редактора The Guardian Саймона Тисдалла, попри майбутній успішний контрнаступ ЗСУ, російські війська збережуть за собою значні позиції на східному напрямку та в Криму.