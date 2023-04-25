"Підозрюють у "нелояльності": окупанти проводять рейди в Криму в пошуках партизанів, — ЦНС

На вулицях півострова, як зазначають у Центрі спротиву, почастішали випадкові перевірки громадян, а слідчі дії у квартирах можуть здійснюватись без присутності господаря.

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Російські окупанти провели рейди на території Кримського півострова у пошуках партизанів напередодні контрнаступу ЗСУ. Про це повідомили у Центрі національного спротиву 24 квітня.

За інформацією журналістів, противник продовжує посилювати заходи, спрямовані на те, щоб знайти людей з позицією, що відрізняється від Кремля, — членів українського підпілля.

"На півострові провели обшуки квартир у тих, кого вони підозрюють у "нелояльності". Обшуки проводились зокрема без присутності господарів. Також на вулицях почастішали випадки вибіркових перевірок", — йдеться у повідомленні.

Проте невдоволення на території півострова лише зростають і всьому виною проведення окупаційною "владою" активної мобілізації. Багатьох відправляють силоміць на фронт до України.

Крім того, газета британського флоту NavalNews повідомляла, що Кремль ухвалив рішення значно посилити оборону тимчасово окупованого Кримського півострова після того, як у Севастополі пролунали вибухи під час атаки надводних БПЛА.

"Севастополь — головна військово-морська база ВМФ Росії в Криму. Хоча були спроби розосередити ключові активи по інших базах, таких як Феодосія, основні військові кораблі залишаються там. Тому вона залишається ключовою метою для України, особливо в умовах будь-якого запланованого контрнаступу", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч проти 24 квітня в Севастополі пролунали потужні вибухи. Один із дронів, як стверджують загарбники, був знищений військовослужбовцями Чорноморського флоту, а другий нібито вибухнув сам. Місцеві жителі, окрім потужних вибухів, чули стрілянину з великокаліберної установки у напрямку моря.