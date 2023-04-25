"Подозревают в "нелояльности": оккупанты проводят рейды в Крыму в поисках партизан, — ЦНС

На улицах полуострова, как отмечают в Центре сопротивления, участились случайные проверки граждан, а следственные действия в квартирах могут осуществляться без присутствия хозяина.

Related video

Российские оккупанты провели рейды на территории Крымского полуострова в поисках партизан накануне контрнаступления ВСУ. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления 24 апреля.

По информации журналистов, противник продолжает ужесточать мероприятия, которые направлены на то, чтобы найти людей с отличающейся от Кремля позицией — членов украинского подполья.

"На полуострове провели обыски квартир у тех, кого они подозревают в "нелояльности". Обыски проводились в том числе без присутствия хозяев. Также на улицах участились случаи выборочных проверок", — говорится в сообщении.

При этом, недовольства на территории полуострова лишь растут и всему виной проведения оккупационными "властями" активной мобилизации. Многих отправляют насильно на фронт в Украину.

Кроме того, газета британского флота NavalNews сообщала, что Кремль принял решение значительно усилить оборону временно оккупированного Крымского полуострова после того, как в Севастополе прозвучали взрывы в ходе атаки надводных БПЛА.

"Севастополь — главная военно-морская база ВМФ России в Крыму. Хотя были предприняты попытки рассредоточить ключевые активы по другим базам, таким как Феодосия, основные военные корабли остаются там. Поэтому она остается ключевой целью для Украины, особенно в условиях любого запланированного контрнаступления", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 24 апреля в Севастополе прогремели мощные взрывы. Один из дронов, как утверждают захватчики, был уничтожен военнослужащими Черноморского флота, а второй якобы взорвался сам. Местные жители, помимо мощных взрывов, слышали стрельбу из крупнокалиберной установки в направлении моря.