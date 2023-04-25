"Не бачу щасливого кінця": генерал Естонії озвучив прогноз щодо завершення війни в Україні

За словами головнокомандувача Сил оборони Мартіна Херема, часи не стають більш мирними, а для таких країн, як Естонія, потрібна постійна готовність до загрози безпеці на своїх кордонах.

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Щасливе закінчення врегулювання війни в Україні можливе лише у разі розпаду Росії "на більш дрібні та менш могутні країни". Про це заявив у понеділок, 24 квітня головнокомандувач Сил оборони Естонії генерал Мартін Херем, повідомляє видання Bloomberg.

На думку генерала Херема, інших шляхів для мирного вирішення питання зі збройною агресією РФ в Україні немає.

"Немає нічого, що могло б призвести до мирного врегулювання в Україні, крім розпаду Росії на дрібніші та менш могутні країни. Я не бачу щасливого кінця війни в Україні", — сказав він.

Головнокомандувач зазначив, що для таких країн, як Естонія, така ситуація свідчить передусім про те, що вони постійно мають бути готовими до загрози безпеці на своїх кордонах.

"По суті, сьогодні ми все більше рухаємося до ситуації схожої до Ізраїлю. А це означає, що ми постійно маємо бути готовими до того, що щось почне відбуватися. Не сьогодні й не завтра, але часи не стають мирнішими", — зазначив Херем.

Нагадаємо, у вівторок, 25 квітня, російський політолог Станіслав Бєлковський заявив, що на Росію очікує розвал внутрішньої системи через три роки, у той час, як Україна отримала унікальний шанс на історичний розвиток.

Також, 24 квітня глава ГУР Кирило Буданов розповів, що Київ продовжуватиме боротися за свої території, а навесні 2023 року пройде вирішальна битва перед завершенням війни.