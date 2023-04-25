"Не вижу счастливого конца": генерал Эстонии озвучил прогноз по завершению войны в Украине

По словам главнокомандующего Силами обороны Мартина Херема, времена не становятся более мирными, а для таких стран, как Эстония требуется постоянная готовность к угрозе безопасности на своих границах.

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Счастливое окончание урегулирования войны в Украине возможно только в случае распада России "на более мелкие и менее могущественные страны". Об этом заявил в понедельник. 24 апреля главнокомандующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем, сообщает издание Bloomberg.

По мнению генерала Херема, других путей для мирного решения вопроса с вооруженной агрессией РФ в Украине нет.

"Нет ничего, что могло бы привести к мирному урегулированию в Украине, кроме распада России на более мелкие и менее могущественные страны. Я не вижу счастливого конца войны на Украине", — сказал он.

Главнокомандующий отметил, что для таких стран, как Эстония, такая ситуация говорит преде всего о том, что они постоянно должны быть готовы к угрозе безопасности на своих границах.

"По сути, сегодня мы все больше движемся к ситуации схожей с Израилем. А это значит, что мы постоянно должны быть готовы к тому, что что-то начнет происходить. Не сегодня и не завтра, но времена не становятся более мирными", — отметил Херем.

Напомним, во вторник, 25 апреля, российский политолог Станислав Белковский заявил, что Россию ожидает развал внутренней системы через три года, в то время, как Украина получила уникальный шанс на историческое развитие.

Также, 24 апреля глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что Киев будет продолжать бороться за свои территории, а весной 2023 года пройдет решающая битва перед завершением войны.