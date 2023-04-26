Бійці єгерської бригади з автоматів збили "Шахед" та показали, що від нього залишилося (відео)

Іранський дрон-камікадзе знищили воїни 68-ї окремої єгерської бригади ЗСУ, коли той наближався до українського населеного пункту.

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Бійці 68-ї окремої єгерської бригади знищили дрон іранського виробництва Shahed. Відповідне відео 26 квітня опублікували на Facebook-сторінці бригади.

Судячи з опублікованих кадрів, дрон-камікадзе вдалося збити з автоматів — бійці вели щільний вогонь, після чого БПЛА впав на проїжджу частину одного з населених пунктів України. При цьому про постраждалих не повідомляється.

Зазначимо, що локація, де розгортався бій, невідома.

Нагадаємо, днем раніше, 25 квітня, бійця 68-ї єгерської бригади показали український вогневий комплекс "Шабля" на дистанційному управлінні. Нове українське озброєння дає змогу вести бій на відстані, зберігаючи життя оператору.

Раніше, 20 квітня, в американському Інституті вивчення війни (ISW) розповіли, що війська РФ можуть використовувати іранські дрони-камікадзе Shahed-136 для того, щоб компенсувати нестачу точних ракет. Американські аналітики переконані, що кількість високоточної зброї у росіян з кожним днем стає дедалі меншою. Тому вони віддають перевагу дешевшим варіантам з малою дальністю.