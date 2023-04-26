Бойцы егерской бригады из автоматов сбили "Шахед" и показали, что от него осталось (видео)

Иранский дрон-камикадзе уничтожили воины 68-й отдельной егерской бригады ВСУ, когда тот приближался к украинскому населенному пункту.

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Бойцы 68-й отдельной егерской бригады уничтожили дрон иранского производства Shahed. Соответствующее видео 26 апреля опубликовали на Facebook-странице бригады.

Судя по опубликованным кадрам, дрон-камикадзе удалось сбить из автоматов — бойцы вели плотный огон, после чего БПЛА рухнул на проезжую часть одного из населенных пунктов Украины. При этом о пострадавших не сообщается.

Отметим, что локация, где разворачивался бой, неизвестна.

Напомним, днем ранее, 25 апреля, бойца 68-й егерской бригады показали украинский огневой комплекс "Шабля" на дистанционном управлении. Новое украинское вооружение позволяет вести бой на расстоянии, сохраняя жизнь оператору.

Ранее, 20 апреля, в американском Институте изучения войны (ISW) рассказали, что войска РФ могут использовать иранские дроны-камикадзе Shahed-136 для того, чтобы компенсировать нехватку точных ракет. Американские аналитики убеждены, что количество высокоточного оружия у россиян с каждым днем становится все меньше. Поэтому они отдают предпочтение более дешевым вариантам с малой дальностью.