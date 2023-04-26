Коні, картини, літаки: Пригожин "тасує" активи за допомогою родичів, — FT (фото)

За даними США, старшій дочці Пригожина Поліні, сину Павлу та дружині Любові відводилися певні ролі у комерційних підприємствах власника ПВК "Вагнер". Павло, згідно з даними із соцмереж, воював у ПВК у Сирії та удостоївся вагнерівського "чорного хреста".

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На відміну від родичів багатьох інших кремлівських чиновників, сім'ї засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина протягом багатьох років відводилася важлива роль у його розгалуженій бізнес-імперії. Про це повідомляє The Financial Times.

До широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну діти Євгена Пригожина вели розкішне життя в країнах Євросоюзу, хоча їхній батько — бос воєнізованого формування, і, до речі, колишній продавець хот-догів — перебуває під західними санкціями з 2016 року.

Мати Пригожина Віолетта

Вже після 24 лютого 2022 року стосовно двох синів Пригожина та дружини почали діяти санкції США та ЄС, а проти його матері-художниці Віолетти санкції запровадила також і Канада, за підтримку ПВК "Вагнер".

83-річна мати Пригожина кілька років тому почала відвідувати уроки з малювання, а згодом навіть відкрила свою власну арт-галерею під назвою "Кольори життя" на центральному Великому проспекті Петербурга. Цей проект привернув увагу російських медіа, арт-галерея влаштовувала заходи та вечірки. "Вона не могла байдуже сидіти і знайшла не просто хобі, але покликання", — йшлося у сюжеті "Першого каналу".

Мати Пригожина Віолетта

Минулого місяця адвокати жінки зуміли виграти справу в європейському суді та довести, що вона не має економічних зв'язків із компанією сина. Обмеження щодо Віолетти Пригожиної було знято, до Ради ЄС направили розпорядження про виплату їй юридичних витрат.

Дружина Пригожина Любов

Успішна апеляція проти накладених санкцій ЄС (згідно з вердиктом суду, звинувачення ґрунтувалися на даних з "Вікіпедії") наголосила на складностях, пов'язаних із притягненням до відповідальності родичів керівників Кремля.

Представник Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс назвав цей випадок недбалістю і пояснив, що Пригожин та багато російських олігархів та офіційних осіб відкрито діють проти Заходу, і водночас їхні сім'ї і насолоджуються західним життям.

Такий м'який підхід стосовно родичів Пригожина сприяв тому, що босу приватної військової компанії вдалося розвинути масштабну воєнізовану діяльність.

"Ми недооцінили пригожинську приватну армію. Ми не приймали вірних рішень свого часу", — зазначив Ауштрявічюс.

Молодша дочка Пригожина Вероніка та коні

На початку цього року Пригожин висловився проти російської еліти, яка, за його словами, "живе за кордоном, їздить відпочивати за кордон, виховує дітей за кордоном".

20 лютого минулого року, за чотири дні до початку масштабного вторгнення військ РФ в Україну, молодша дочка Пригожина брала участь у аматорському турнірі з кінного спорту — конкурі, популярному серед дітей західних технологічних мільярдерів. Змагання проходили у курортному місті в Іспанії. Разом зі своїм жеребцем Дітарою, Воронка Пригожина посіла четверте місце, за що її удостоїли приз – 50 євро.

За даними International Federation for Equestrian Sports, старша дочка Поліна та молодша Вероніка з 2014 року брали участь у різних змаганнях з кінного спорту у Німеччині, Франції, Португалії, Італії, Бельгії та Іспанії.

Дочка Пригожина Вероніка

Жоден з коней пригожинських дочок, із якими вони брали участь у змаганнях, не був зареєстровий на ім'я батька.

Дочка Пригожина

Так, з конем Казапілоко Вероніка була учасницею 60 міжнародних турнірів, відколи кіня придбали в італійському Ареццо у 2018 році, тобто вже після того, як проти самого Пригожина ввели санкції.

Минулого року США заявили, що Поліна, син Павло та дружина Любов виконували певні ролі у комерційних підприємствах власника ПВК "Вагнер". Павло, згідно з даними із соцмереж, воював у ПВК у Сирії та отримав вагнерівський "чорний хрест".

Син Пригожина Павло

За інформацією російських документів, діти Пригожина володіють частками в компаніях свого батька, і ці частки часто переходять від одного до іншого.

У 2019 році Полина мала частку в Lakhta Plaza, компанії, проти якої США ввели санкції в березні 2022 року за зв'язки з ПВК "Вагнера". Lakhta Plaza перевозила промислове обладнання до країн Африки. Наразі, за документами, компанія перебуває у власності сина Павла.

За словами Тома Кітинга, експерта із санкцій з Королівського інституту об'єднаних служб, стосовно цих осіб слід було вжити заходів набагато раніше.

Нагадаємо, що найманці з ПВК "Вагнера" брали участь у підготовці заворушень у Молдові.

Раніше стало відомо, що, згідно з даними зі зведення ISW за 25 квітня, сили ПВК "Вагнер" просунулися на півдні та заході Бахмута, а за місто продовжуються бої.