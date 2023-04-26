Сили ПВК "Вагнер" просунулися на півдні та заході Бахмута: за місто йдуть бої, – ISW (карта)

Найзапекліші бойові дії йдуть на південному заході від залізничної станції Бахмут-2. ЗС РФ стягують резерви та проводять артпідготовку для штурму західної частини міста, зазначила команда Deep State.

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Найманці російської ПВК "Вагнер" мінімально просунулися на півдні та заході Бахмута Донецької області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 25 квітня.

На ділянці на південний захід від залізничної станції Бахмут-2 ведуться найзапекліші бої. Ворожі підрозділи штурмують місто наземними атаками.

Інститут, посилаючись на російських військкорів, повідомив, що бої значно посилилися на північний захід від Бахмута біля сіл Оріхово-Василівка (11 км на північний захід) та Новомаркове (12 км на північний захід).

Бої посилилися на північний захід від Бахмута

Українські сили здійснили локальну контратаку на північний захід від Бахмута для ослаблення логістичної лінії росіян, яка проходить через Хромове. Саме через це селище йде "дорога життя", лінія матеріального забезпечення ЗСУ.

ЗС РФ не зайняли Хромове: дані аналітиків DeepState

Ситуація в Бахмуті, як зазначили аналітики DeepState, дуже тяжка, а на трасі через Хромове – без змін.

"Інформація про те, що ЗС РФ зайняли Хромове — фейк. У самому місті ворог має суттєві успіхи по всій лінії зіткнення, крім району "літачка". За попередніми даними, росіяни дійшли до перехрестя Ювілейної та Чайковського", — зазначили фахівці.

ЗС РФ хочуть провести фінальний штурм західної частини Бахмута. Карта DeepState

Ворог стягує резерви та проводить артилерійську підготовку для фінального штурму західної частини Бахмута, зауважили у Deep State.

"У Бахмуті останні чотири місяці й так не солодко через ворожу артилерію, а ще через зменшення зони контролю це пекло виросло в рази. Захисники — бійці ЗСУ, ТРО, ДССТ, ССО, ДПСУ та інші роблять все можливе, щоб західна частина міста протрималася якомога довше, але в ситуації, що склалася, головне — це вберегти життя особового складу, які й так зробили все, що було в їх силах», — описали ситуацію в організації.

Відбито майже 40 атак росіян: дані Генштабу ЗСУ

Основні зусилля противник зосередив на веденні наступу на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах, зазначив Генеральний штаб ЗСУ.

"Підрозділами сил оборони України за минулу добу було відбито 39 атак противника на вказаних ділянках фронту. Найзапекліші бої продовжуються за Бахмут і Мар'їнку", — заявило командування.

ЗСУ відбили 39 атак ворога на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, тривають важкі бої за Бахмут. Протягом доби супротивник провів безрезультатні спроби наступу у напрямку населених пунктів Богданівка, Хромове та Кліщіївка.

"Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк Донецької області", — повідомили військові.

Нагадаємо, що британська військова розвідка назвала бої за село Хромове під Бахмутом ключовою подією минулого тижня.

А 26 квітня стало відомо про прибуття до Бахмута командувача Силами спеціальних операцій Віктора Хоренка. Він перевіряв роботу підпорядкованих йому підрозділів.