Силы ЧВК "Вагнер" продвинулись на юге и западе Бахмута: за город идут бои, – ISW (карта)

Самые ожесточенные боевые действия идут на юго-западе от железнодорожной станции Бахмут-2. ВС РФ стягивают резервы и проводят артподготовку для штурма западной части города, отметила команда Deep State.

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Наемники российской ЧВК "Вагнер" минимально продвинулись на юге и западе Бахмута Донецкой области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 25 апреля.

На участке юго-западнее железнодорожной станции Бахмут-2 ведутся наиболее ожесточенные бои. Вражеские подразделения штурмуют город наземными атаками.

Институт, ссылаясь на российских военкоров, сообщил, что бои значительно усилились северо-западнее Бахмута возле сел Орехово-Василевка (11 км на северо-запад) и Новомарково (12 км на северо-запад).

Бои усилились на северо-западе от Бахмута

Украинские силы предприняли локальную контратаку к северо-западу от Бахмута для ослабления логистической линии россиян, которая проходит через Хромово. Именно через этот поселок идет "дорога жизни", линия материального обеспечения ВСУ.

ВС РФ не заняли Хромово: данные аналитиков DeepState

Cитуация в Бахмуте, как отметили аналитики DeepState, очень тяжелая, а на трассе через Хромово – без изменений.

"Информация о том, что ВС РФ заняли Хромово – фейк. В самом городе враг имеет существенные успехи по всей линии столкновения, кроме района "самолета". По предварительным данным, россияне дошли до перекрестка Юбилейной и Чайковского", — указали специалисты.

ВС РФ хотят провести финальный штурм западной части Бахмута. Карта DeepState

Враг стягивает резервы и проводит артиллерийскую подготовку для финального штурма западной части Бахмута, заметили в Deep State.

"В Бахмуте последние четыре месяца и так не сладко из-за вражеской артиллерии, а еще и из-за уменьшения зоны контроля этот ад вырос в разы. Защитники — бойцы ВСУ, ТРО, ДССТ, ССО, ГПСУ и другие делают все возможное, чтобы западная часть города продержалась как можно дольше, но в сложившейся ситуации главное — это уберечь жизнь личного состава, которые и так сделали все, что было в их силах", — описали ситуацию в организации.

Отражены почти 40 атак россиян: данные Генштаба ВСУ

Основные усилия противник сосредоточил на ведении наступления на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, отметил Генеральный штаб ВСУ.

"Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки было отражено 39 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку", — заявило командование.

ВСУ отразили 39 атак врага на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, идут тяжелые бои за Бахмут. В течение суток противник провел безуспешные попытки наступления в направлении населенных пунктов Богдановка, Хромово и Клещеевка.

"От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василевка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Пивничное и Нью-Йорк Донецкой области", — сообщили военные.

Напомним, что британская военная разведка назвала бои за село Хромово под Бахмутом ключевым событием прошлой недели.

А 26 апреля стало известно о прибытии в Бахмут командующего Силами специальных операций Виктора Хоренко. Он проверял работу подчиненных ему подразделений.