Лошади, картины, самолеты: Пригожин "тасует" активы с помощью родственников, — FT (фото)

По данным США, старшей дочери Пригожина Полине, сыну Павлу и жене Любови отводились определенные роли в коммерческих предприятиях владельца ЧВК "Вагнер". Павел, согласно данным из соцсетей, воевал в ЧВК в Сирии и удостоился вагнеровского "черного креста".

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В отличие от родственников многих других кремлевских чиновников, семье основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на протяжении многих лет отводилась важная роль в его разветвленной бизнес-империи. Об этом сообщает The Financial Times.

До широкомасштабного вторжения российских войск в Украину дети Евгения Пригожина вели роскошную жизнь в странах Евросоюза, хотя их отец — босс военизированного формирования, и, к слову, бывший продавец хот-догов — находится под западными санкциями с 2016 года.

Мать Пригожина Виолетта

Уже после 24 февраля 2022 года в отношении двух сыновей Пригожина и жены начали действовать санкции США и ЕС, а против его матери-художницы Виолетты санкции ввела также и Канада, за поддержку ЧВК "Вагнер".

83-летняя мать Пригожина несколько лет назад начала посещать уроки по рисованию, а впоследствии даже открыла свою собственную арт-галерею по названием "Цвета жизни" на центральном Большом проспекте Петербурга. Этот проект привлек внимание российских медиа, арт-галерея устраивала мероприятия и вечеринки. "Она не могла безучастно сидеть и нашла не просто хобби, но призвание", — говорилось в сюжете "Первого канала".

Мать Пригожина Виолетта

В прошлом месяце адвокаты женщины сумели выиграть дело в европейском суде и доказать, что у нее нет экономических связей с компанией сына. Ограничения в отношении Виолетты Пригожиной были сняты, в Совет ЕС получил распоряжении о выплате ей юридических издержек.

Жена Пригожина Любовь

Успешная апелляция против наложенных санкций ЕС, (согласно вердикту суда, обвинения основывались на данных из "Википедии") подчеркнула сложности, связанные с привлечением к ответственности родственников руководителей Кремля.

Представитель Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс назвал этот случай халатностью и объяснил, что Пригожин и многие российские олигархи и официальные лица открыто действуют против Запада, и в то же время их семьи и наслаждаются западной жизнью.

Такой мягкий подход применительно к родственникам Пригожина поспособствовал тому, что боссу частной военной компании удалось развить столь масштабную военизированную деятельность.

"Мы просмотрели и недооценили пригожинскую частную армию. Мы не принимали верных решений в свое время", — отметил Ауштрявичюс.

Младшая дочь Пригожина Вероника и лошади

В начале этого года Пригожин высказался против российской элиты, которая, по его словам, "живет за границей, ездит отдыхать за границу, растит детей за границей".

20 февраля прошлого года, за четыре дня до начала масштабного вторжения войск РФ в Украину, младшая дочь Пригожина участвовала в любительском турнире по конному спорту — конкуре, популярном среди детей западных технологических миллиардеров. Соревнования проходили в курортном городе в Испании. Вместе со своим жеребцом Дитарой, Воронка Пригожина заняла четвертое место, за что ей дали приз — 50 евро.

По данным International Federation for Equestrian Sports, старшая дочь Полина и младшая Вероника с 2014 года участвовали в различных соревнованиях по конному спорту в Германии, Франции, Португалии, Италии, Бельгии и Испании.

Дочь Пригожина Вероника

Ни одна из лошадей пригожинских дочерей, с которыми они участвовали в соревнованиях, не была зарегистрирована на его имя.

Дочь Пригожина

Так, на лошади Казапилоко Вероника стала участницей 60 международных турниров, с тех пор как лошадь приобрели в итальянском Ареццо в 2018 году, то есть уже после того, как против самого Пригожина ввели санкции.

В прошлом году США заявили, что Полина, сын Павел и жена Любовь выполняли определенные роли в коммерческих предприятиях владельца ЧВК "Вагнер". Павел, согласно данным из соцсетей, воевал в ЧВК в Сирии и получил вагнеровской "черный крест".

Сын Пригожина Павел

Согласно информации из российских документов, дети Пригожина владеют долями в компаниях своего отца, и эти доли часто переходят от одного к другому.

В 2019 году у Полины была доля в Lakhta Plaza, компании, против которой США ввели санкции в марте 2022 года за связи с ЧВК "Вагнера". Lakhta Plaza перевозила промышленное оборудование в страны Африки. Сейчас, по документам, компания находится в собственности сына Павла.

По словам Тома Китинга, эксперта по санкциям из Королевского института объединенных служб, в отношении этих лиц следовало принять меры намного раньше.

Напомним, что наемники из ЧВК "Вагнера" участвовали в подготовке беспорядков в Молдове.

Ранее стало известно, что, согласно данным из сводки ISW за 25 апреля, силы ЧВК "Вагнер" продвинулись на юге и западе Бахмута, а за город продолжаются бои.