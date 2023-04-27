Українці у хорошій позиції для контрнаступу: США провели моделювання, — NYT

За словами генерала Крістофера Каволі, командувача сил США в Європі, Вашингтон спільно з українськими колегами відпрацював раптовий напад. Але Повітряні сили РФ "втрачали дуже мало", у них ще залишається тисяча винищувачів та винищувачів-бомбардувальників.

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Крістофер Дж. Каволі, командувач сил США в Європі, напередодні, 26 квітня, під час виступу перед комітетом Палати представників збройних сил пояснив, чому в Україну не поставили американські винищувачі, такі як F-16. За його словами, ВСУ мають більш термінові потреби в тому, що стосується контрнаступу, який, за даними офіційних осіб США, має розпочатися на початку травня. Про це повідомляє The New York Times.

Селеста Валландер, заступниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки, пояснила, що західні винищувачі "приблизно на восьмому" місці у списку пріоритетів ЗСУ.

За її словами, зараз уся увага до більш пріоритетних військових ресурсів, таких як ППО, артилерія та бронетехніка.

"За результатами моделювання, які ми разом із ними ретельно провели, українці у добрій позиції", — заявив Каволі. З його слів, представники Вашингтона спільно працювали з українськими колегами для проведення можливого раптового нападу.

У РФ більше військ, ніж до вторгнення

Генерал також додав, що зараз у РФ більше особового складу наземних військ, ніж перед початком повномасштабної війни. Незважаючи на численні втрати.

"Російські наземні сили частково зазнавали втрат у війні, незважаючи на це, зараз їх більше, ніж було перед початком конфлікту", — заявив Каволі.

Крім наземних сил, Росія має й низку інших можливостей, сказав він.

Російські ВПС втратили мало

Повітряні сили РФ "втратили дуже мало", лише 80 літаків, додав він, у них є ще тисяча винищувачів та винищувачів-бомбардувальників.

"Вони все ще використовують свої конвенційні сили та комбінують їх", — пояснив Каволі.

"98% потрібної бронетехніки вже в Україні

Каволі також заявив, що практично всі бойові машини, які західні партнери пообіцяли передати Києву, вже доставлені перед весняним контрнаступом ЗСУ, що очікується.

" Понад 98% бойових машин уже там ", — сказав генерал. Він висловив упевненість, що Вашингтон передав потрібні "матеріали", і надалі робота щодо постачання озброєнь Києву продовжиться.

Це була недвозначна заява Каволі щодо військової підтримки України з того часу, як минулого року він очолив американський контингент військ у Європі.

Генерал пояснив, як представники союзних країн спільно з Україною визначали військові потреби ЗСУ.

"Ми кілька разів перевірили та отримали їх від союзників, які були дуже щедрі, особливо в тому, що стосується танків та бронемашин. І ми продовжуємо постачати їх", — заявив Каволі.

За його словами, зараз "українці у добрій позиції".

Водночас радник голови ОП Михайло Подоляк сумнівається, що Україні поставили 98% бронетехніки, яку обіцяв Захід.

Нагадаємо, що США могли б витратити кошти на винищувачі F-16 для України, але ці літаки прибули б тільки через півтора роки, що було б невчасно, враховуючи наступ ЗСУ, що готується.

Нагадаємо, що, за даними NYT, Україна може розпочати контрнаступ уздовж берега Азовського моря. Вже наприкінці квітня 12 штурмових бригад ЗСУ по 4 тисячі осіб мають пройти підготовку.