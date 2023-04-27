Украинцы в хорошей позиции для контрнаступления: США провели моделирование, — NYT

По словам генерала Кристофера Каволи, командующего силами США в Европе, Вашингтон совместную с украинскими коллегами отработали внезапное нападение. Но Воздушные силы РФ "теряли очень мало", у них еще остается тысяча истребителей и истребителей-бомбардировщиков.

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Кристофер Дж. Каволи, командующий силами США в Европе, накануне, 26 апреля, во время выступления перед комитетом Палаты представителей по вооруженным силам объяснил, почему в Украину не поставили американские истребители, такие как F-16. По его словам у ВСУ есть более срочные потребности в том, что касается контрнаступления, которое, по данным официальных лиц США, должно начаться в начале мая. Об этом сообщает The New York Times.

Селеста Валландер, замминистра обороны США по вопросам международной безопасности, пояснила, что западные истребители находятся "примерно на восьмом" месте в списке приоритетов ВСУ.

По ее словам, сейчас все внимание к более приоритетным военным ресурсам, таким как ПВО, артиллерия и бронетехника.

"По результатам моделирования, которые мы вместе с ними тщательно провели, украинцы в хорошей позиции", — заявил Каволи. По его словам, представители Вашингтона совместно работали с украинскими коллегами для проведения возможного внезапного нападения.

У РФ больше войск, чем до вторжения

Генерал также добавил, что сейчас у РФ больше личного состав наземных войск, чем было перед началом полномасштабной войны. Несмотря на многочисленные потери.

"Российские наземные силы отчасти несли потери в войне, несмотря на это, сейчас их больше, чем было перед началом конфликта", — заявил Каволи.

Помимо наземных сил, у России есть и ряд других возможностей, сказал он.

Российские ВВС потеряли мало

Воздушные силы РФ "потеряли очень мало", только 80 самолетов, добавил он, у них есть еще тысяча истребителей и истребителей-бомбардировщиков.

"Они все еще используют свои конвенциональные силы и комбинируют их", — пояснил Каволи.

"98% нужной бронетехники уже в Украине

Каволи также заявил, что практически все боевые машины, которые западные партнеры пообещали передать Киеву, уже доставлены перед ожидающимся весенним контрнаступлением Украины.

"Свыше 98% боевых машин уже там", — сказал генерал. Он выразил уверенность, что Вашингтон передал нужные "материалы", и в дальнейшем работа по части поставок вооружений Киеву продолжится.

Это было самым недвусмысленным заявлением Каволи относительно военной поддержки Украины с тех пор, как в прошлом году он возглавил американский контингент войск в Европе.

Генерал Каволи объяснил, как представители союзных стран совместно с Украиной определяли военные потребности ВСУ.

"Мы несколько раз проверили и получили их от союзников, которые были очень щедры, особенно в том, что касается танков и бронемашин. И мы продолжаем поставлять их", — заявил Каволи.

По его словам, сейчас "украинцы в хорошей позиции".

Вместе с тем советник главы ОП Михаил Подоляк сомневается, что Украине поставили 98% бронетехники, которую обещал Запад.

Напомним, что США могли бы потратить средства на истребители F-16 для Украины, но эти самолеты прибыли бы только через полтора года, что было бы несвоевременно, учитывая готовящееся наступление ВСУ.

Напомним, что, по данным NYT, Украина может начать контрнаступление вдоль берега Азовского моря. Уже в конце апреля 12 штурмовых бригад ВСУ по 4 тысячи человек должны пройти подготовку.