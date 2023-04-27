Російські підводні човни "все активніші" в Атлантиці, — генерал США

Незважаючи на війну, активність російських підводних човнів у районі Атлантичного океану навіть збільшилася, за словами командувача силами США в Європі генерала Крістофера Каволі.

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Російські підводні човни виявляють дедалі більшу активність у Атлантиці. За спостереженнями представників США, війна в Україні не мала значного впливу на російські війська в інших регіонах. Про це повідомляє CNN.

Незважаючи на війну, активність російських підводних човнів в районі Атлантичного океану навіть збільшилася, заявив командувач сил США в Європі генерал Крістофер Каволі.

"Одна з таких сил [Росії] — підводні човни. <…> Я можу сказати, що зараз росіяни більш активні, ніж за багато останніх років. Їхнє патрулювання по всій Атлантиці знаходиться на високому рівні", — заявив генерал Крістофер Каволі.

Він також додав, що все це відбувається, незважаючи на те, що російські сили воюють в Україні.

У ЗС РФ ще близько 1000 винищувачів

Крістофер Каволі також зазначив, що Повітряні сили РФ "втрачали дуже мало" і все ще мають приблизно тисячу винищувачів і винищувачів-бомбардувальників.

За його оцінками, зараз у ВС РФ також більше наземних військ, ніж перед початком повномасштабної війни. Незважаючи на численні втрати. Генерал США також зазначив, що ЗС РФ мають і ряд інших можливостей.

Раніше повідомлялося, що ЗМІ опублікували секретний план Путіна щодо захоплення країн Балтії. У лютому 2023 року естонська розвідка повідомляла про те, що Кремль розглядає країни Балтії як найслабшу частину НАТО і тому може спробувати нав'язати свою військову присутність у країнах Балтії.

Нагадаємо, що за даними журналістів, РФ почала виробляти більше зброї. Виробництво "готових металевих виробів" зросло на 30%.