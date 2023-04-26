Найстійкіший сектор: Росія почала виробляти більше зброї, — Bloomberg

За словами журналістів, в РФ збільшили виробництво на 30% "готових металевих виробів", серед яких зброя та боєприпаси.

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Російська промисловість уперше з 2022 року зросла. Насамперед це стосується секторів, пов'язаних із військовим виробництвом. Так, в РФ почали виготовляти більше зброї та запчастин для військової техніки. Про це пише видання Bloomberg.

Повідомляється, що загальне промислове виробництво РФ зросло у березні на 1,2% порівняно з минулим роком. Щоправда, гірничодобувна промисловість та видобуток корисних копалин у Росії знизилися на 3,6%. Поки що залишаються невідомими дані щодо видобутку нафти.

Видання пише, що в РФ збільшили виробництво на 30% "готових металевих виробів", серед яких зброя та боєприпаси. На 23% зросло виробництво комп'ютерів, електронних та "оптичних продуктів", серед яких можуть бути деталі для авіаційних та ракетних двигунів, а також оптичні приціли й інші системи

У матеріалі йдеться, що виробництво бойових машин, літаків і кораблів зросло більш ніж на 10%. Тенденція спостерігається другий місяць поспіль.

За словами журналістів, зростання військового виробництва в РФ почалося в лютому і відбулося збільшення державних витрат на початку 2023 року. Дані про військове виробництво є державною таємницею. Цей сектор, як повідомляється, став найстійкішим в РФ після того, як розпочалося повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що Росія відмовилася узгоджувати рух судів. Через саботаж РФ 4 судна не змогли залишити порти Чорноморськ, Одеса та Південний і змушені чекати на узгодження їх проходу додатковий час.

Також повідомлялося, що Росія втрачає останніх "газових" клієнтів у Європі. У пошуках альтернативи російському газу Європа міцно співпрацює з іншими країнами. Такою державою, як очікується, 2023 року стане Азербайджан, який до 2027 року може постачати європейцям до 20 млрд кубометрів газу на рік.