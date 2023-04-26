Самый устойчивый сектор: Россия начала производить больше оружия, — Bloomberg

По словам журналистов, в РФ увеличили производство на 30% "готовых металлических изделий", среди которых оружие и боеприпасы.

Related video

Российская промышленность впервые с 2022 года выросла. В первую очередь это касается секторов, связанных с военным производством. Так, в РФ начали изготавливать больше оружия и запчастей для военной техники. Об этом пишет издание Bloomberg.

Сообщается, что общее промышленное производство в РФ выросло в марте на 1,2% по сравнению с прошлым годом. Правда, горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых в России снизились на 3,6%. Пока остаются неизвестными данные по добыче нефти.

Издание пишет, что в РФ увеличили производство на 30% "готовых металлических изделий", среди которых оружие и боеприпасы. На 23% выросло производство компьютеров, электронных и "оптических продуктов", среди которых могут быть детали для авиационных и ракетных двигателей, а также оптические прицелы и другие системы

В материале говорится, что производство боевых машин, самолетов и кораблей выросло более чем на 10%. Тенденция наблюдается второй месяц подряд.

По словам журналистов, рост военного производства в РФ начался в феврале и последовал за увеличением государственных расходов в начале 2023 года. Данные о военном производстве являются государственной тайной. Этот сектор, как сообщается, стал самым устойчивым в РФ после того, как началось полномасштабное вторжение в Украину.

Напомним, что Россия отказалась согласовывать движение судов. Из-за саботажа РФ 4 судна не смогли покинуть порты Черноморск, Одесса и Южный и вынуждены ждать согласования их прохода дополнительное время.

Также сообщалось, что Россия теряет последних "газовых" клиентов в Европе. В поисках альтернативы российскому газу Европа тесно сотрудничает с другими странами. Таким государством, как ожидается, в 2023 году станет Азербайджан, который до 2027 года может поставлять европейцам до 20 млрд кубометров газа в год.