Россия теряет последних "газовых" клиентов в Европе: кто заменит "Газпром"

В поисках альтернативы российскому газу Европа тесно сотрудничает с другими странами. Таким государством, как ожидается, в 2023 году станет Азербайджан, который до 2027 года может поставлять европейцам до 20 млрд кубометров газа в год.

Related video

Азербайджан до конца 2023 года планирует начать поставки природного газа в Венгрию и Словакию. Об этом на церемонии подписания "Меморандума о взаимопонимании в вопросе поощрения сотрудничества между Bulgartransgaz (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), Eustream (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) 25 апреля заявил президент страны Ильхам Алиев, сообщает издание Аbc.az.

Таким образом, в ближайшее время Венгрия, покрывающая за счет России 85% газовых потребностей, и Словакия, на рынке которой российский "Газпром" занимает около трети, начнут закупать азербайджанский газ. Кроме того, глава Азербайджана отметил, что экспорт газа в Евросоюз в течение этого года составит примерно половину общего экспорта азербайджанского газа. При этом в 2021 году Азербайджан поставил в Европу 8 миллиардов кубометров газа.

"В этом году наша цель – 12 миллиардов. А это почти половина нашего общего экспорта, который мы планируем в этом году в 24,5 миллиарда кубометров. Конечно, наша добыча и экспорт будут расти. Потому что мы увеличим добычу на существующих газовых месторождениях и ожидаем добычу природного газа на новых месторождениях в ближайшие годы", — заявил Ильхам Алиев.

По информации журналистов, Азербайджан хочет продавать свой газ 10 странам Европы.

"Сегодня газ из Азербайджана поставляем в Грузию, Турцию, Болгарию, Италию, в этом году начнутся поставки в Румынию, а если все межсистемные газопроводы будут успешно работать, то до конца года и в Венгрию, и Словакию. В перспективе надеемся поставлять газ не в 6, а в 10 европейских государств".

Тем временем "Газпром" по итогам 2022 года получил чистую прибыль в размере 747,246 млрд рублей, тогда как в 2021 году прибыль компания составляла 2,684 трлн рублей. При этом добыча газа в России снизилась на 11,8%, до 672 млрд кубометров. Причина: сокращения "Газпромом" поставок энергоносителя в Европу до исторических минимумов.

Напомним также, что Европейский Союз с 2023 года будут проводить совместные закупки газа. Таким образом блок хочет ограничить скачок цен на энергоносители, спровоцированный Россией после прекращения поставок на фоне вторжения в Украину.