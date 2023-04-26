Росія втрачає останніх "газових" клієнтів у Європі: хто замінить "Газпром"

У пошуках альтернативи російському газу Європа тісно співпрацює з іншими країнами. Такою державою, як очікується, у 2023 році стане Азербайджан, який до 2027 року може постачати європейцям до 20 млрд кубометрів газу на рік.

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Азербайджан до кінця 2023 року планує розпочати постачання природного газу до Угорщини та Словаччини. Про це на церемонії підписання "Меморандуму про взаєморозуміння у питанні заохочення співпраці між Bulgartransgaz (Болгарія), Transgaz (Румунія), FGSZ (Угорщина), Eustream (Словаччина) та Державною нафтовою компанією Азербайджанської Республіки (SOCAR) 25 квітня заявив президент країни Ільхам Алієв, повідомляє видання Аbc.az.

Таким чином, найближчим часом Угорщина, яка покриває за рахунок Росії 85% газових потреб, і Словаччина, на ринку якої російський "Газпром" займає близько третини, закуповуватимуть азербайджанський газ. Крім того, глава Азербайджану зазначив, що експорт газу до Євросоюзу протягом цього року становитиме приблизно половину загального експорту азербайджанського газу. При цьому у 2021 році Азербайджан відправив до Європи 8 мільярдів кубометрів газу.

"Цього року наша мета – 12 мільярдів. А це майже половина нашого загального експорту, який ми плануємо цього року в 24,5 мільярда кубометрів. Звичайно, наш видобуток та експорт зростатимуть. Тому що ми збільшимо видобуток на існуючих газових родовищах і очікуємо на видобуток природного газу на нових родовищах найближчими роками", — заявив Ільхам Алієв.

За інформацією журналістів, Азербайджан хоче продавати свій газ 10 країн Європи.

"Сьогодні газ з Азербайджану поставляємо до Грузії, Туреччини, Болгарії, Італії, цього року почнуться поставки до Румунії, а якщо всі міжсистемні газопроводи успішно працюватимуть, то до кінця року і до Угорщини, і Словаччини. У перспективі сподіваємося поставляти газ не в 6, а 10 європейських держав".

Тим часом "Газпром" за підсумками 2022 року отримав чистий прибуток у розмірі 747,246 млрд рублів, тоді як у 2021 році прибуток компанія становила 2,684 трлн. При цьому видобуток газу в Росії знизився на 11,8%, до 672 млрд кубометрів. Причина: скорочення "Газпромом" постачання енергоносія до Європи до історичних мінімумів.

Нагадаємо також, що Європейський Союз із 2023 року проводитиме спільні закупівлі газу. Таким чином , блок хоче обмежити стрибок цін на енергоносії, спровокований Росією після припинення поставок на тлі вторгнення в Україну.