Российские подлодки "все более активны" в Атлантике, — генерал США

Несмотря на продолжающуюся войну, активность российских подводных лодок в районе Атлантического океана даже увеличилась, по словам командующего силами США в Европе генерала Кристофера Каволи.

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Российские подводные лодки проявляют все большую активность в Атлантике. По наблюдениям представителей США, война в Украине не оказала значительного влияния на российские войска в других регионах. Об этом сообщает CNN.

Несмотря на продолжающуюся войну, активность российских подводных лодок в районе Атлантического океана даже увеличилась, заявил командующий сил США в Европе генерал Кристофер Каволи.

"Одна из таких сил [России] — подводные лодки. <…> Я могу сказать, что сейчас россияне более активны, чем за много последних лет. Их патрулирование по всей Атлантике находится на высоком уровне", — заявил генерал Кристофер Каволи.

Он также добавил, что все это происходит несмотря на то, что российские силы воюют в Украине.

У ВС РФ еще около 1000 истребителей

Кристофер Каволи также отметил, что Воздушные силы РФ "теряли очень мало" и все еще располагают примерно тысячей истребителей и истребителей-бомбардировщиков.

Сейчас у РФ больше личного состава наземных войск, чем было перед началом полномасштабной войны. Несмотря на многочисленные потери.

Что же касается наземных силы, то сейчас их собрано даже больше, чем было до начала масштабного вторжения ВС РФ в Украину, несли на многочисленные потери россиян в войне.

Генерал США также отметил, что ВС РФ располагают и рядом других возможностей.

Ранее сообщалось, что СМИ опубликовали секретный план Путина по захвату стран Балтии. В феврале 2023 года эстонская разведка сообщала о том, что Кремль рассматривает страны Балтии в качестве самой слабой части НАТО и потому может попытаться навязать свое военное присутствие в странах Балтии.

Напомни, что по данным журналистов, РФ начала производить больше оружия. Производство "готовых металлических изделий" выросло на 30%.