"РФ мріє про переговори": Резніков висловився про велику кількість мирних планів союзників

За словами голови Міноборони, всі ініціативи про переговори з Росією повинні включати виключно інтереси України. При цьому він нагадав, що Київ має власний мирний план від президента, який і використають у майбутньому.

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Міністр оборони України Олексій Резніков висловився щодо мирних планів, які лідери з усього світу намагаються запропонувати Києву для врегулювання війни з РФ. Про це він розповів у новому інтерв'ю виданню "РБК-Україна" 27 квітня.

Справа в тому, що нещодавно з'явилася інформація про те, що президент Франції Емманюель Макрон хоче підготувати разом з Китаєм мирний план, який би допоміг завершити війну РФ проти України.

"Кожен лідер країни бачить себе зафіксованим в історії — що він у результаті досяг миру. Це вже не мир в одній країні, це мир у світі. Усі хочуть своє лідерство проявити. Якщо Китай сказав: "Ми гравець", відповідно знаходиться гравець, який готовий нас репрезентувати, мовляв: "Ну, давайте поговоримо", — каже Олексій Резніков.

При цьому голова Міноборони вважає, що це не вплине на вiдносини наших союзників. Усі цінують свою суб'єктність, але водночас, коли настане час справжніх переговорів, усе відбуватиметься винятково на умовах України, і хто сидітиме за столом як посередник — також вирішуватиме Київ, а пропозиції інших держав є лише певним фоном.

"Усі щось озвучують. А в нас є план, озвучений президентом — 10 пунктів. Ми говоримо: це наша позиція, вперед. Насправді, коли ви бачите таку кількість союзників — це означає, що Росія мріє про переговори. Вона не знає, як зберегти обличчя і як закінчити так звану "спеціальну військову операцію" та шукає варіанти", — продовжив Олексій Резніков.

Нагадаємо, 26 квітня голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова обговорювати мирні плани представників інших країн, але лише за однієї умови. Якщо в них є пункт про здачу територій чи призупинення конфлікту — на це ніхто не піде, адже російський президент Володимир Путін тільки на це й чекає.