Україна готова до обговорення мирних планів: Кулеба назвав умови (відео)

За словами українського дипломата, Україна готова обговорювати будь-який мирний план, який не веде до здачі територій чи заморожування конфлікту. Інакше це стане найкращим подарунком Путіну.

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Глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що абсолютно не поділяє думки тих, хто вважає, що на Україну чекає вирішальна битва, і що якщо українські сили не покажуть належного результату, тоді вирішення конфлікту доведеться шукати в іншій площині. Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

"Це докорінно неправильно і вводить в оману. Така логіка — зрада жертв, що загинули у війні, і зусиль українців та партнерів, які допомагають захистити нашу країну", — заявив Кулеба.

За його словами, якщо залучитися до дискусії про альтернативні сценарії, це стане найкращим подарунком Путіну та зрадою всього того, що було зроблено досі.

За словами Кулеби, Україна готова обговорювати ті мирні плани, які не вели б до заморожування конфлікту чи територіальних поступок.

"Ми вітаємо будь-які спроби мирного діалогу, звідки б вони не виходили", — заявив Кулеба, додавши, що мирні пропозиції повинні, по-перше, не мати на увазі, що Україні доведеться поступитися своїми територіями РФ в обмін на завершення війни, оскільки такий підхід не спрацює. По-друге, цей конфлікт не може бути заморожений.

Дмитро Куліба – про вирішення конфлікту в Україні

Україна неминуче буде у НАТО

У своїй нещодавній статті для Foreign Affairs український дипломат заявив, що Україна неминуче приєднається до НАТО. Він назвав причини, через які Київ мають прийняти до Альянсу, і закликав його представників перестати шукати привіди, через які це не можна зробити.

За його словами, Україна "більш ніж готова", щоб стати членом НАТО і вона "багато може запропонувати".

Щодо вступу України до НАТО, представникам Альянсу бракує політичної волі, вважає Кулеба.

Київ чув безліч аргументів, чому Україна не може бути частиною Альянсу, заявив він, а побоювання спровокувати Росію через наявність спільного кордону назвав сміховинними.

Кулеба зазначив, що коли писав текст статті, у Києві в цей час була повітряна тривога, водночас ЗС РФ проводять багатомісячний наступ у Бахмуті. На тлі війни в Україні такі побоювання видаються йому несерйозними.

Кулеба також навів як приклад вступ до Альянсу Фінляндії.

"Хороша новина в тому, що кожен новий аргумент слабший за попередній. Погана новина — постійно доводиться просити не втрачати дорогоцінний час, тому що безпека людей ставиться під загрозу. Україна потребує НАТО, і НАТО потребує України", — підбив він підсумок.

Нагадаємо, що українців попередили про те, що РФ може готувати нову ракетну атаку. Спікер ОК "Південь" Владислав Назаров пояснив, що окупанти вивели у Чорне море ракетоносії та накопичили до 24 "Калібрів".

Раніше стало відомо, що в Україні загинув російський депутат-комуніст, який воював у складі ПВК "Вагнер".