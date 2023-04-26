Украина готова к обсуждению мирных планов: Кулеба назвал условия (видео)
По словам украинского дипломата, Украина готова обсуждать любой мирный план, который не ведет к сдаче территорий или заморозке конфликта. Иначе это станет лучшим подарком Путину.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что совершенно не разделяет мнения тех, кто считает, что Украину ждет решающая битва, и что если украинские силы не покажут должный результат, тогда разрешение конфликта придется искать в другой плоскости. Об этом он сказал в интервью CNN.
"Это в корне неправильно и вводит в заблуждение. Такая логика — предательство жертв, погибших в войне, и усилий, предпринятых украинцами и партнерами, которые помогают защитить нашу страну", — заявил Кулеба.
По его словам, если вовлечься в дискуссии об альтернативных сценариях, это станет лучшим подарком Путину и предательством всего того, что было сделано до сих пор.
Со слов Кулебы, Украина готова обсуждать те мирные планы, которые бы не вели к заморозке конфликта или территориальным уступкам.
"Мы приветствует любые попытки мирного диалога, откуда бы они ни исходили", — заявил Кулеба, добавив, что мирные предложения должны, во-первых, не подразумевать, что Украине придется уступить свои территории РФ в обмен на завершение войны, поскольку такой подход не сработает. Во-вторых, этот конфликт не должен быть заморожен.
Украина неизбежно будет в НАТО
В своей недавней статье для Foreign Affairs украинский дипломат заявил, что Украина "неизбежно" присоединится к НАТО. Он назвал причины, по которым Киев должны принять в Альянс, и призвал его представителей перестать искать предлоги, по которым это нельзя сделать.
По его словам, Украина "более чем готова", чтобы стать членом НАТО и она "многое может предложить".
В том, что касается вступления Украины в НАТО, представителям Альянса недостает политической воли, считает Кулеба.
Киев слышал множество аргументов, почему Украина не может быть частью Альянса, заявил он, а опасения спровоцировать Россию из-за наличия общей границы назвал смехотворными.
Кулеба отметил, что когда писал текст статьи, в Киеве в это время была воздушная тревога, одновременно с этим ВС РФ проводят многомесячное наступление в Бахмуте. На фоне войны в Украине такие опасения представляются ему несерьезными.
Кулеба также привел в качестве примера вступление в Альянс Финляндии.
"Хорошая новость в том, что каждый новый аргумент слабее предыдущего. Плохая новость — постоянно приходится просить не терять драгоценное время, при котором безопасность людей ставится под угрозу. Украина нуждается в НАТО, и НАТО нуждается в Украине", — подвел дипломат итог.
Напомним, что украинцев предупредили о том, что РФ может готовить новую ракетную атаку. Спикер ОК "Юг" Владислав Назаров объяснил, что оккупанты вывели в Черное море ракетоносители и накопили до 24 "Калибров".
Ранее стало известно, что в Украине погиб российский депутат-коммунист, который воевал в составе ЧВК "Вагнер".