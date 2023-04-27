"РФ мечтает о переговорах": Резников высказался об обилии мирных планов от союзников

По словам главы Минобороны, все инициативы о переговорах с Россией должны в себя включать исключительно интересы Украины. При этом он напомнил, что у Киева есть собственный мирный план от президента, которому и будут следовать в будущем.

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Министр обороны Украины Алексей Резников высказался касаемо мирных планов, которые лидеры со всего мира пытаются предложить Киеву для урегулирования войны с РФ. Об этом он рассказал в новом интервью изданию "РБК-Украина" 27 апреля.

Дело в том, что не так давно появилась информация о том, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет подготовить вместе с Китаем мирный план, который помог бы завершить войну РФ против Украины.

"Каждый лидер страны видит себя зафиксированным в истории – что он в итоге добился мира. Это уже не мир в одной стране, это мир в мире. Все хотят свое лидерство проявить. Если Китай сказал: "Мы игрок", соответственно находится игрок, который нас представлять готов, мол: "Ну, давайте поговорим", — говорит Алексей Резников.

При этом, глава Минобороны считает, что это не рассорит наших союзников. Все ценят свою субъектность, но при этом когда придет время настоящих переговоров, все будет происходить исключительно на условиях Украины и кто будет сидеть за столом в качестве посредника — также будет решать Киев, а предложения других государств являются всего лишь неким фоном.

"Все что-то озвучивают. У нас же есть план, озвученный президентом – 10 пунктов. Мы говорим: это наша позиция, вперед. На самом деле, когда вы видите такое количество предлагающих союзников – это значит, что Россия мечтает о переговорах. Она не знает, как сохранить лицо и как закончить так называемую "специальную военную операцию" и ищет варианты", — продолжил Алексей Резников.

Напомним, 26 апреля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова обсуждать мирные планы представителей других стран, но только при одном условии. Если в них есть пункт о сдаче территорий или приостановке конфликта — на это никто не пойдет, ведь российский президент Владимир Путин только этого и ждет.