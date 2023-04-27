Нічний обстріл Миколаєва: у Зеленського розповіли, навіщо РФ продовжує терор України

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, є три завдання, які вирішує російська армія, обстрілюючи мирні міста України ракетами.

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Росіяни продовжують вбивати мирних українців просто через те, що їх ніхто не може зупинити. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу, коментуючи нічний обстріл Миколаєва ракетами "Калібр" 27 квітня.

За словами Подоляка, Росію наразі може зупинити тільки Україна, яка безпосередньо веде проти неї війну. Інші країни вдають, що сторонам необхідно якось "домовитися", хоча їм слід було б робити конкретні юридичні кроки або нарощувати постачання зброї Україні.

"Росіяни вбивають, бо можуть це робити безкарно", — зазначив Подоляк.

Крім того, є ще одне завдання, яке вирішують росіяни, продовжуючи тероризувати українців. Так, Москва намагається показати світові, що міжнародного права насправді не існує. Насамперед вона хоче показати це всьому решті світу, який досі надає можливість голові МЗС РФ Сергію Лаврову головувати на засіданні Ради безпеки ООН.

Подоляк також зазначив, що Росія намагається переконати всіх у тому, що сильний має право вбивати всіх, кого захоче.

Третій аспект російського терору — залякування українців. ЗС РФ не вдається воювати із ЗСУ, тому вони просто тренуються на вбивствах цивільних жителів України. Крім того, це справляє ефект на внутрішню аудиторію. Так, російська пропаганда отримує можливість показати, нібито росіяни вміють воювати.

Нагадаємо, що в ніч проти 27 квітня російські окупанти обстріляли Миколаїв ракетами "Калібр". За словами голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, ЗС РФ обстріляли щонайменше три житлові будинки, зокрема одну багатоповерхівку.

Потім стало відомо, що російські "Калібри" були спрямовані складною траєкторією з використанням ландшафтних особливостей місцевості та зміною напряму в повітрі. Унаслідок російської атаки одна людина загинула і 23 отримали поранення.