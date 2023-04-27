Ночной обстрел Николаева: у Зеленского рассказали, зачем РФ продолжает террор Украины

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, есть 3 задачи, которые решает российская армия, обстреливая мирные города Украины ракетами.

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Россияне продолжают убивать мирных украинцев просто потому, что их никто не может остановить. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью 24 каналу, комментируя ночной обстрел Николаева ракетами "Калибр" 27 апреля.

По словам Подоляка, Россию на данный момент может остановить только Украина, которая непосредственно ведет против нее войну. Остальные страны делают вид, что сторонам необходимо как-то "договориться", хотя им следовало бы предпринимать конкретные юридические шаги или наращивать поставки оружия Украине.

"Россияне убивают, потому что могут это делать безнаказанно", — отметил Подоляк.

Кроме того, есть еще одна задача, которую решают россияне, продолжая терроризировать украинцев. Так, Москва пытается показать миру, что международного права на самом деле не существует. В первую очередь она хочет показать это всему остальному миру, который до сих пор представляет возможность главе МИД РФ Сергею Лаврову председательствовать на заседании Совбеза ООН.

Подоляк также отметил, что Россия пытается убедить всех в том, что сильный имеет право убивать всех, кого захочет.

Третий аспект российского террора – устрашение украинцев. У ВС РФ не получается воевать с ВСУ, поэтому они просто тренируются на убийствах гражданских жителей Украины. Кроме того, это производит эффект на внутреннюю аудиторию. Таким образом российская пропаганда получает возможность показать, будто бы россияне умеют воевать.

Напомним, что в ночь на 27 апреля российские оккупанты обстреляли Николаев ракетами "Калибр". По словам главы Николаевской ОГА Виталия Кима, ВС РФ обстреляли по меньшей мере три жилых дома, в том числе одну многоэтажку.

Затем стало известно, что российские "Калибры" были направлены по сложной траектории с использованием ландшафтных особенностей местности и сменой направления в воздухе. В результате российской атаки один человек погиб и 23 получили ранения.