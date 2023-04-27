Травень може стати поворотним місяцем у війні в Україні, — ЗМІ

За словами Френка Маккензі, директора Інституту глобальної та національної безпеки в Університеті Флориди, наступні 30-60 днів військової кампанії будуть вирішальними.

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Київ чекає, поки покращаться погодні умови, щоб зіпсувати травневі святкування військових успіхів минулих років, довкола яких президент РФ Володимир Путін збудував своє повномасштабне вторгнення в Україну. Про це пише Newsweek.

Автори американського видання посилаються на повідомлення військових дослідників ISW, які у звіті за 26 квітня повідомляють, що серед росіян наростає "всепроникна тривога" через контрнаступ ЗСУ.

"Наступні 30-60 днів військової кампанії будуть вирішальними", — заявив відставний генерал морської піхоти США Френк Маккензі, екс-керівник Центрального командування ВМС США, який зараз керує Інститутом глобальної та національної безпеки в Університеті Флориди.

"Україна переважно відражала наступ росіян цієї весни. Погодні умови покращуються, і зараз Україна інтегрує нові військові можливості. Вони мають можливості, але ризики залишаються високими", — пояснив він.

Автори публікації також зазначають, що бос ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що ЗСУ відправляють до Бахмута добре підготовлені підрозділи.

"Травень видається досить важливим місяцем. Погода буде придатною для руху, і характер операцій зміниться, що особливо важливо на Донбасі, де погана якість доріг і такі ж погодні умови для збройних сил", — пояснив Нік Рейнолдс із Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень.

Українська мережа ППО

"Київські сили матимуть у своєму розпорядженні нову техніку, але, як стало відомо з недавніх інформаційних витоків, є й серйозні недоліки, які західні союзники або не могли, або не хотіли усувати, особливо щодо протиповітряної оборони", — зазначив Рейнолдс.

У секретних документах Пентагону, які у квітні стали надбанням громадськості, зазначається, що офіційні особи США вказують на те, що мережа ППО України була ослаблена російськими атаками за допомогою дронів-камікадзе та ракет. Йшлося також про необхідність передачі більшого обсягу боєприпасів.

Дослідник зазначив серйозний дефіцит обладнання, про що було відомо давно.

Однак, незважаючи на те, що травень може виявитися вирішальним, результат війни все ще не близький. На це підуть місяці чи навіть роки.

Аналітик також зазначив, що невизначеність щодо подальшої підтримки України в минулому шкодила операційному плануванню та створювала політичний імператив та підштовхувала до невиправданих військових ризиків, але в останні кілька місяців Захід заявляє про плани щодо довгострокової військової підтримки України.

"Якщо міжнародні партнери всерйоз налаштовані допомогти Україні виграти, тоді потрібно дивитися далі контрнаступу, що готується", — пояснив він.

Нагадаємо, що українські війська перебувають у добрій позиції для контрнаступу, США провели моделювання.

За даними NYT, берег Азовського моря — відповідне місце для контрнаступу ЗСУ. За даними ЗМІ, 12 штурмових бригад ЗСУ по 4 тисячі пройдуть підготовку до кінця квітня.