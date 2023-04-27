Май может стать поворотным месяцем в войне в Украине, — СМИ

По словам Фрэнка Маккензи, директора Института глобальной и национальной безопасности в Университете Флориды, следующие 30-60 дней военной кампании будут решающими.

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Киев ждет, пока улучшатся погодные условия, чтобы испортить майские празднования военных успехов прошлых лет, вокруг которых президент РФ Владимир Путин выстроил свое полномасштабное вторжение в Украину. Об этом пишет Newsweek.

Авторы американского издания ссылаются на сообщения военных исследователей ISW, которые в отчете за 26 апреля сообщают, что среди россиян нарастает "всепроникающая тревога" из-за контрнаступления ВСУ.

"Следующие 30-60 дней военной кампании будут решающими", — заявил отставной генерал морской пехоты США Фрэнк Маккензи, экс-руководитель Центрального командования ВМС США, который сейчас руководит Институтом глобальной и национальной безопасности в Университете Флориды.

"Украина по преимуществу отражала наступление россиян этой весной. Погодные условия улучшаются, и сейчас Украина интегрирует новые военные возможности. У них есть возможности, но риски остаются высокими", — пояснил он.

Авторы публикации также отмечают, что босс ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВСУ отправляют в Бахмут хорошо подготовленные подразделения.

"Май представляется достаточно важным месяцем. Погода будет подходящей для движения, и характер операций изменится, что в особенности важно на Донбассе, где плохое качество дорог и такие же погодные условия для вооруженных сил", — пояснил Ник Рейнолдс из Королевского объединенного института оборонных исследований.

Украинская сеть ПВО

"Киевские силы будут иметь в своем распоряжении новую технику, но, как стало известно из недавних информационных утечек, имеются и серьезные недостатки, которые западные союзники либо не могли, либо не хотели устранять, в особенности в том, что касается противовоздушной обороны", — отметил Рейнолдс.

В секретных документах Пентагона, которые в апреле стали достоянием общественности, отмечается, что официальные лица США указывают на то, что сеть ПВО Украины была ослаблена российскими атаками с помощью дронов-камикадзе и ракет. Речь также шла о необходимости в передаче большего объема боеприпасов.

Исследователь указал на серьезный дефицит оборудования, о чем было известно давно.

Однако, несмотря на то, что май может оказаться решающим, итог войны все еще не близок. На это уйдут месяцы или даже годы.

Аналитик также отметил, что неопределенность относительно дальнейшей поддержки Украины в прошлом вредила операционному планированию и создавала политический императив и подталкивала к неоправданным военным рискам, но в последние несколько месяцев Запад заявляет о планах по долгосрочной военной поддержке Украины.

"Если международные партнеры всерьез настроены помочь Украине выиграть, тогда нужно смотреть дальше готовящегося контрнаступления", — пояснил он.

Напомним, что украинские войска находятся в хорошей позиции для контрнаступления, США провели моделирование.

По данным NYT, берег Азовского моря — подходящее место для контрнаступления ВСУ. По данным СМИ, 12 штурмовых бригад ВСУ по 4 тысячи пройдут подготовку к концу апреля.