"Вагнерівці" можуть закінчитися, ми бачимо через квадрокоптер, — Фірсов

Найманці приватної військової компанії "Вагнер", за словами військового медика Єгора Фірсова, воюють лише на Бахмутському напрямі, тому що "ці верстви населення" не є нескінченними.

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"Вагнерівці" можуть закінчитися — воїни Сил оборони бачать через квадрокоптер кількість тіл, що лежать на лінії зіткнення. Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив тактичний медик, військовослужбовець ЗСУ Єгор Фірсов.

"Ми як ніхто бачимо, що "вагнерівці" можуть закінчитися, бо ми бачимо це через квадрокоптер, скільки тіл лежить на лінії зіткнення. Наші кулеметники, артилеристи бачать безпосередньо через квадрокоптер, скільки окупантів вони поклали. Я знаю особисто мінометників, які поклали сотні "Вагнерів", — сказав Фірсов.

Він зазначив, що українські захисники бачать, що найманці ПВК не є нескінченними. За його словами, "Вагнер", який воює лише на Бахмутському напрямку, саме там і закінчиться.

"Проти нас "вагнери" не воюють, був у ворога задум масштабувати ці ПВК, але вони не масштабувалися, бо закінчувалися. Ці всілякі верстви населення, вони не нескінченні. Більшість із них полягла в українських полях і лісах", — резюмував Фірсов.

Нагадаємо, 1 травня військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що ПВК "Вагнер" зараз має в розпорядженні максимум 4 тисячі найманців в Україні, а засновник компанії Євген Пригожин у розпачі, хоча ще кілька місяців тому мало не щодня "брав Бахмут". Пригожин не може повноцінно компенсувати величезні втрати в лавах воєнізованого угруповання.

29 квітня російське видання "Важные истории" повідомило, що голова ПВК написав листа міністру оборони Сергію Шойгу, де заявив, що якщо компанія не отримає боєприпасів, то він дасть розпорядження відступати. Строк ультиматуму минув 28 квітня. Пригожин додав, що найманці ПВК "Вагнер" закінчуються та можуть скоро зникнути.