ЗС РФ виводять із Білорусі, щоб відправити на Донбас, — речник ДПСУ (відео)

За словами Андрія Демченка, із 11 тисяч бійців ЗС РФ на території Білорусі залишилося приблизно 2800 військових.

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Російських військових масово виводять із Білорусі. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону у понеділок, 1 травня.

За словами Демченка, зараз у державі, яка є сусідом України, залишилося приблизно 2800 військових ЗС РФ.

"Кількість російських військовослужбовців на території Білорусі значно менша, ніж це було ще кілька місяців тому", — сказав Демченко.

Він підкріпив свої слова конкретними цифрами.

"Раніше, за нашими даними, їх там було близько 10-11 тисяч. Наразі це близько 2800 військовослужбовців", — сказав представник ДПС України.

Крім того, Демченко розповів, що роблять російські військові в Білорусі. За його словами, бійців ЗС РФ спочатку тренують на полігонах Білорусі і потім переправляють до Росії. Саме з РФ вони потрапляють до зони бойових дій на Донбасі.

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Нагадаємо, 26 квітня стало відомо, що на кордоні з РФ та Білоруссю евакуювали майже всіх цивільних. В Об'єднаних силах тоді зазначили, що росіяни використовують прикордонну територію як полігон. При цьому не всі мешканці населених пунктів поряд із кордоном хочуть залишати свої будинки.

Дещо раніше 25 квітня, ЗМІ написали про те, що чутки про новий наступ ЗС РФ з території Білорусі виявилися дезінформацією. За інформацією Радіо Свобода, у Москві розробили спеціальну операцію з метою переконати Київ та союзників у тому, що Кремль планує новий наступ із території Білорусі.