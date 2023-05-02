Конфліктів стає більше: командири ЗС РФ хочуть "змістити" своє керівництво, — ISW

За словами аналітиків, деякі російські командири хочуть усунути групу воєначальників, які лояльні до головнокомандувача Валерія Герасимова.

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"Опозиційне крило" Міністерства оборони РФ нещадно критикує своє командування, щоб усунути його. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 1 травня йдеться, що російські військові блогери почали скаржитися, що заступник міністра оборони генерал-полковник Юнус-Бек Євкуров кілька місяців тому побував на херсонському напрямку і не виконав своєї обіцянки виділити російським силам від 140 до 150 катерів для захисту островів у дельті Дніпра.

Такий прорахунок з боку Євкурова, як повідомляється, змусив голову окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо в середині квітня наказати адміністрації почати реквізувати цивільні катери, щоби ЗС РФ могли їх використовувати для своїх потреб.

Аналітики заявили, що критика Євкурова пішла за звільненням 27 квітня генерал-полковника Михайла Мізінцева. Він був звільнений після того, як командувач Повітряно-десантних військ Росії (ВДВ) генерал-полковник Михайло Теплинський проінспектував війська Північного флоту, виявивши серйозні проблеми з постачанням.

"Теплинський взяв на себе командування російськими військами на півдні України в середині квітня і, можливо, використовує своє нове призначення для звільнення чиновників Міноборони Росії з приводу того, що вони не можуть належним чином постачати війська", — йдеться у звіті.

Аналітики висловили припущення, що Теплинський, ймовірно, заручився прихильністю президента Росії Володимира Путіна. Критика ж з боку російських воєнкорів на адресу Євкурова є спробою послабити чи усунути групу російських воєначальників, які лояльні до головнокомандувача Валерія Герасимова.

Нагадаємо, що 29 квітня Пригожин висунув ультиматум Міноборони РФ. За словами ватажка ПВК "Вагнер", якщо його бійці не матимуть боєприпасів, він віддасть наказ про відступ. При цьому термін ультиматуму минув учора, 28 квітня.

Ще повідомлялося, що британська розвідка з'ясувала, що за відмову воювати солдатів ЗС РФ садять у підземні в'язниці "зіндани". У перші місяці повномасштабного вторгнення російським солдатам, які не хотіли брати участь у війні, дозволяли по-тихому повернутися додому — командири не так уважно стежили за дисципліною. Нині ж за спробу розірвати контракт із Міноборони РФ суворо карають.