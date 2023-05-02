"Щоб не дісталися "українським націоналістам": в РФ військова переказала шахраям 20 млн рублів

Військовослужбовиці ЗС РФ зателефонували спочатку "слідчий" з управління боротьби з економічними злочинами, а потім "працівник ФСБ", після розмови з якими її рахунок спустошився на мільйони рублів.

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У РФ військовослужбовиця окупаційної армії залишилася без 20 мільйонів рублів, боячись що її заощадження потраплять до рук "українських націоналістів". Про це розповідає російське видання "Baza".

Спочатку 34-річній Людмилі з Хімок зателефонував "слідчий з управління боротьби з економічними злочинами", який приголомшив її, що на неї громадянин РФ узяв кредит. Поки жінка збиралася з думками і розповідала про суму своїх заощаджень, її перемкнули на фінансового фахівця, а потім і на "співробітника ФСБ". Той повідомив, що її заощадження можуть надіслати націоналістам в Україну.

Далі з окупанткою поговорив фінансовий співробітник банку, який переконав жінку оновити рахунок, зняти всі кошти, взяти кілька кредитів і перерахувати все це на "безпечний" рахунок, що вона і зробила.

Коли ж росіянка схаменулася (за 2 дні), то виявила, що більше не мільйонерка — свої 20 мільйонів російських рублів вона відправила шахраям.

З'ясувалося, що жінка взагалі ніколи не чула про телефонне шахрайство, чим дуже здивувала поліцейських.

Нагадаємо, що українські кіберактивісти хакнули аккаунт Z-волонтера Михайла Лучина на AliExpress, який назбирав 25 тисяч доларів на дрони для армії Росії. Замість дронів хакери замовили окупантам страпони та фалоімітатори.

Раніше повідомлялося, що ФСБ звинувачує Україну в тому, що вона за гроші змушує пенсіонерів в РФ підпалювати військкомати. Як стверджують росЗМІ, по всій Росії зафіксували 16 таких випадків. Жертвами шахраїв загалом стали літні люди і студенти.