ФСБ звинувачує Україну: шахраї змушують пенсіонерів у РФ підпалювати військкомати, — росЗМІ

Як стверджують російські журналісти, по всій Росії зафіксували 16 таких випадків. Жертвами шахраїв стали не лише літні люди, а й 36-річна жінка, 30-річний чоловік та 22-річний студент.

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У Росії телефонні шахраї змушують пенсіонерів палити військкомати та банки. Вони виманюють у людей похилого віку гроші, а потім пропонують їх повернути, якщо ті погодяться на підпал. Про це пише видання "Медіазона".

Повідомляється, що всього вдалося нарахувати вже 16 таких інцидентів у всій Росії. Ще у грудні 2022 року ФСБ спромоглося підтвердити інформацію про те, що в країні є шахраї, які використовуються пенсіонерів для організації підпалів. Там завили, що більшість із них перебувають на території України. Вони начебто підмінюють номери на "телефони довіри" російських правоохоронних органів.

За словами журналістів, у 11 випадках жертвами шахраїв стали люди старше 55 років. В інших – молодші люди. Серед них навіть 36-річна мати, яка прийшла підпалити відділення банку з новонародженою дитиною на руках, а також 30-річного чоловіка з інвалідністю. Щобільше, на шантаж шахраїв повівся навіть 22-річний студент.

У матеріалі сказано, що крім військкоматів та банків жертвам також кажуть палити відділення поліції. Одного разу коктейль Молотова кинули до машини чиновника Міністерства оборони Росії.

Повідомляється, що кримінальні справи проти паліїв порушували щонайменше у шести випадках. Мало того, два підпали кваліфікували як терористичні акти.

Як повідомляли журналісти WP, Кремль шукає ще 415 тисяч росіян для війни в Україні. За секретними даними США, Москва планує "тихо залучати" військових, щоб уникнути невдоволення суспільства. Американська розвідка з'ясувала, що Міноборони Росії занижує кількість втрат навіть за контактів з іншими відомствами.

Крім того, 25 квітня хакери зламали російсько-іранську конференцію. За словами хакерів, всі дії обох сторін фіксуються СБУ, а іранцям доведеться покарати за надання Росії дронів-камікадзе, якими атакують українські міста.