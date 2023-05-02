Закупили військову форму ЗСУ: РФ готує провокації на північному кордоні, — ЦНС

Інформація надійшла від громадян, які співпрацюють із українським підпіллям. Таким чином, ЗС РФ можуть захопити заручників, а відповідальність перекласти на Україну.

Related video

Російські окупанти готують провокації на північному кордоні з Україною та вже отримали для цього військову форму ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 2 травня.

Йдеться про ті підрозділи ЗС РФ, які дислокуються на території Брянської та Курської областей. Командування виділило їм українську військову форму, що свідчить про підготовку до масштабних провокацій на північних кордонах з Україною.

Інформація з'явилася завдяки місцевим жителям, які виступають проти дій влади та співпрацюють із українським підпіллям.

"Всі ці дії вказують на те, що росіяни готують провокацію під чужим прапором для мобілізації свого суспільства і також з метою ввести в оману світове суспільство, щоб відвернути увагу від злочинів ЗС РФ", — йдеться у повідомленні ЦНС.

При цьому існує ймовірність того, що Російська Федерація готується до інших провокацій — терористичних актів на своїй території за допомогою захоплення заручників.

Громадян України закликали зберігати пильність та звертати увагу на подібні дії російських окупантів, щоб випадково не стати жертвою їхніх ворожих намірів.

Нагадаємо, 1 травня в ЦНС повідомили, що агенти ФСБ прикидаються цивільними для пошуку партизанів в окупованих областях. Найчастіше вони самі провокують розмову, критикуючи дії Кремля.

20 березня повідомлялося, що ЗС РФ у Луганській області влаштовують провокації з українським прапором та перевіряють школярів. В обласній військовій адміністрації зазначили, що особливу увагу приділяють підприємцям та учням, які не ходять до місцевих шкіл.