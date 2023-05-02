В Україні з'явиться перший меморіальний цвинтар для українських військових: яким він буде

За словами міністра у справах українських ветеранів Юлії Лапутіної, Національний військовий меморіальний цвинтар у Києві нагадуватиме Арлінгтонський національний цвинтар – кладовище у передмісті Вашингтона (США), на якому поховані американські військові, які у різний час брали участь у бойових діях.

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Народні депутати України проголосували за створення у Києві Національного військового меморіального цвинтаря. Про це у вівторок, 2 травня, повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

"Парламент підтримав закон №9240 про розміщення Національного військового меморіального цвинтаря у Києві", — написав Желєзняк.

Проєкт закону про створення Національного військового меморіального цвинтаря: про що йдеться

Законопроєкт до Верховної Ради 26 квітня 2023 року подала група парламентарів. А вже у вівторок, 2 травня, народні депутати визначили його як нагальний.

"За" створення військового меморіального цвинтаря віддали свої голоси 322 народних обранців. Серед парламентаріїв не знайшлося таких, які б натиснули червону кнопку або утрималися від голосування.

Документ передбачає розміщення Національного військового меморіального цвинтаря в Києві.

Йдеться про ділянки державної, комунальної власності на Броварському проспекті у Дніпровському районі м. Києва, за рахунок земельних ділянок, утворених у результаті поділу земельних ділянок та суміжних із ними земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні комунального підприємства "Дарницьке лісопаркове господарство".

Національний військовий меморіальний цвинтар у столиці: що говорили політики раніше

23 квітня 2023 року міністр у справах українських ветеранів Юлія Лапутіна під час своєї робочої поїздки до Вашингтона заявила про те, що Україна створить свій варіант Арлінгтонського військового цвинтаря, де ховають військових ветеранів США.

"Це буде меморіал не лише людям, які загинули на російсько-українській війні, героям, а й меморіалам усім захисникам нашої країни, коли Україна боролася за незалежність у різні історичні періоди", — сказала Лапутіна.

Своєю чергою мер Києва Віталій Кличко у четвер, 20 квітня, заявив, що міська рада розпочала процедуру створення Національного військового меморіального цвинтаря і виділила під нього землю. За словами політика, йдеться про площу близько 100 гектарів.

"Вісім гектарів землі у цій місцевості — у власності міста. І сьогодні ми відвели їх фактично розпочавши процедуру організації меморіалу. Поряд — близько 90 гектарів — земля державна", — написав Кличко на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці.

Нагадаємо, 3 березня стало відомо, що на території військового меморіального цвинтаря у столиці будуть організовані почесні поховання та перепоховання: борців за незалежність України у ХХ столітті, військовослужбовців, які загинули під час виконання бойових завдань, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

А ще в січні 2023 року в КМДА заявили, що мають намір облаштувати Національний військовий цвинтар на Лисій горі. Депутати наголосили, що від обговорень переходитимуть до конкретних дій щодо реалізації ініціативи. Міська влада вже пропонувала влаштувати місце для проведення почесних поховань поряд з Бабиним Яром, розташованим між столичними районами Лук'янівка та Сирець.