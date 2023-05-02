В Украине появится первое мемориальное кладбище для украинских военных: каким оно будет

По словам министра по делам украинских ветеранов Юлии Лапутиной, Национальное военное мемориальное кладбище в Киеве будет напоминать Арлингтонское национальное кладбище – кладбище в пригороде Вашингтона (США), на котором захоронены американские военные, в разное время участвующие в боевых действиях.

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Народные депутаты Украины проголосовали за создание в Киеве Национального военного мемориального кладбища. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

"Парламент поддержал закон №9240 о размещении Национального военного мемориального кладбища в Киеве", — написал Железняк.

Проект закона о создании Национального военного мемориального кладбища: о чем идет речь

Законопроект в Верховную Раду 26 апреля 2023 года подала группа парламентариев. А уже во вторник, 2 мая, народные депутаты определили его как неотложный.

"За" создание военного мемориального кладбища отдали свои голоса 322 народных избранника. Среди парламентариев не нашлось таких, которые нажали бы красную кнопку или воздержались от голосования.

Документ предусматривает о размещении Национального военного мемориального кладбища в Киеве.

Речь идет об участках государственной, коммунальной собственности на Броварском проспекте в Днепровском районе г. Киева, за счет земельных участков, образованных в результате раздела земельных участков и смежных с ними земельных участков, которые находятся в постоянном пользовании коммунального предприятия "Дарницкое лесопарковое хозяйство".

Национальное военное мемориальное кладбище в столице: что говорили политики ранее

23 апреля 2023 года министр по делам украинских ветеранов Юлия Лапутина во время своей рабочей поездки в Вашингтон заявила о том, что Украина создаст свой вариант Арлингтонского военного кладбища, где хоронят военных ветеранов США.

"Это будет мемориал не только людям, погибшим на российско-украинской войне, героям, но и мемориалом всем защитникам нашей страны, когда Украина сражалась за независимость в разные исторические периоды", — сказала Лапутина.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко в четверг, 20 апреля, заявил, что городской совет начал процедуру создания Национального воинского мемориального кладбища и выделил под него землю. По словам политика, речь идет о площади около 100 гектаров.

"Восемь гектаров земли в этой местности — в собственности города. И сегодня мы отвели их, фактически, начав процедуру организации мемориала. Рядом — около 90 гектаров — земля государственная", — написал Кличко на своей официальной странице в Фейсбуке.

Напомним, 3 марта стало известно, что на территории военного мемориального кладбища в столице будут организованы почетные захоронения и перезахоронения: борцов за независимость Украины в ХХ веке, военнослужащих, погибших при исполнении боевых задач, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.

А еще в январе 2023 года в КГГА заявили, что намерены обустроить Национальное военное кладбище на Лысой горе. Депутаты подчеркнули, что от обсуждений будут переходить к конкретным действиям по реализации инициативы. Городские власти уже предлагали устроить место для проведения почетных захоронений рядом с Бабьим Яром, расположенным между столичными районами Лукьяновка и Сырец.